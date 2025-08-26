Yedikule Hastanesi’nde Yolsuzluk Soruşturması Tamamlandı

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SONUÇLANDI

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ndeki yolsuzluk iddialarına dair yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede örgütün kurucu şahısları olduğu ifade edilen Prof. Dr. M.M., Doç. Dr. V.E. ve Uzm. Dr. Y.S. hakkında 9 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Hastanenin başhekimliğine gelen bazı bireyler, hastanenin bazı servislerinde bıçak parası talep edilerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde şikayette bulundu. Başhekimlik, yapılan şikayetleri değerlendirerek durumu Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na bildirdi. Bu gelişmenin ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanede aralarında doktorların da bulunduğu kişilerin ‘Bağış’ ya da ‘Medikal malzeme’ adı altında hasta vatandaşlardan bıçak parası talep ettiğini tespit etti. Para yatıran hastaların ameliyatlarının erkene alındığı ve biyopsi süreçlerinin hızlandırıldığı belirlendi. Ayrıca, bazı hastaların özel laboratuvarlara yönlendirilerek yüksek miktardaki ödemelerin yakınlarının hesaplarına aktarıldığı saptandı.

OPERASYON YAPILDI

5 aylık fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından, İstanbul merkezli olmak üzere Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö. ve Y.Ö. isimli şahıslar ile birlikte hastanenin Göğüs Hastalıkları bölümünde görevli Prof. Dr. M.M., Doç. Dr. V.E. ve Uzm. Dr. Y.S. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞİKAYETLERDE YER ALAN BEYANLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, toplam iki mağdur, 33 şikayetçi ve 11 şüphelinin bilgilerine yer verildi. Şikayetçilerden A.T., iddianamede yer alan beyanında, akciğer biyopsisi için yanındaki kızıyla birlikte Doç. Dr. V.E.’ye yönlendirildiğini belirtti. V.E. kendisine durumunun ciddi olduğunu, acil müdahale gerektiğini fakat hastanede yer olmadığını ifade etti. A.T., “Doktor V.E. bana tıbbi malzemelerin alınabilmesi için bağış yapıp yapamayacağımı sordu. Eğer bağış yaparsam hemen ameliyata alınabileceğimi aksi halde 45 gün beklemem gerektiğini söyledi. Kızım, V.E.’nin yönlendirdiği bir kişi ile görüştüğünde bağış miktarının 80 bin TL olduğunu öğrendi.” şeklinde ifade etti. Seyahati devam ettiren A.T., “Ben de karşılayamayacağımı belirttim ve sıramı beklemek durumunda kaldım. 2-3 gün geçtikten sonra V.E. kızımı arayarak, ‘Hiç mi bağış yapamazsınız? Hastanemizin birçok ihtiyacı var. Bunların bir kısmını karşılayabilirseniz sizi ameliyatınıza alırım’ demiş. Ben de kızıma, ‘Tabi devletimizin hastanesidir. İhtiyaçlarını elimden geldiğince karşılayabilirim’ deyip, 10 bin lira bağışlama teklifinde bulundum.” şeklinde beyanlarda bulundu.