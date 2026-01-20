Yener İnce’den Singo Hakkında Açıklama geldi

İnce, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile oynayacağı maç öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Arda Ünyay’ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi. İnce, Arda’nın ciddi bir sakatlığı olmadığına dikkat çekti ve “Arda’nın arka adalesinde hafif bir sakatlığı var. Kısa zamanda dönecek. Onunla ilgili büyük bir sıkıntımız yok.” şeklinde konuştu.

SARA’YI DENİYECEKLER

Yener İnce, sol diz dış yan bağlarında yırtık meydana gelen Gabriel Sara ile ilgili ise, “Sara’nın durumu biraz enteresan. Antrenmanda bir pozisyon sonrasında dış yan bağında bir yırtık oluştu. Uzun süreli bir sakatlık ama elimizde bağ sakatlıklarıyla ilgili bazı imkanlar var. Mauro Icardi’nin sakat sakat oynadığı dönemi hatırlayın. Buralarda teknolojinin imkanlarını kullanıyoruz. Bugünkü antrenmanda Sara’yı deneyeceğiz, reaksiyonuna ve ağrıyı tolere edip edemediğine bakacağız. Riski çok düşük miktarda olacak. Eğer ağrıyı tolere edebilecekse oynatacağız. Beklemeyeceğiz. Hem iyileştireceğiz hem de oyuncudan faydalanacağız.” dedi.

“SİNGO’NUN SAĞLIĞI ÇOK İYİ”

Wilfried Singo hakkında çıkan spekülasyonlara yanıt veren İnce, “Singo’nun sağlığı çok iyi. Kronik sakat olduğu ve buna rağmen alındığı söyleniyor. Hiç alakası yok. MR’ları ortada. Bu büyük bir yalan. Erken döndüğü için sakatlandığı söyleniyor. İlk sakatlığı kasla ilgiliydi. Aynı sakatlıkları Lemina ve Osimhen de yaşadı. Benzer sürelerde döndüler. Singo’nun ikinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok.” ifadelerini kullandı.

“RİSK ALMAYI UYGUN GÖRMÜYORUZ”

Singo’nun oynama durumunu değerlendiren İnce, “Okan hoca ile konuştuk. En ufak bir umut varsa bugüne kadar hep kullandık. ‘Oynayamaz’ denilen birçok futbolcumuz oynadı. Tıbben imkanı varsa futbolcuyu oynatırız. Singo, bugün antrenmana da çıkacak. Sağlığında bir sıkıntı yok. 90 dakikalık bir maçta büyük bir sprintte riski çok fazla. Yerinde de Davinson Sanchez gibi bir oyuncu oynuyor. Neden bir risk alalım? Bir risk almak zorunda olsak düşünüp alabilirdik. Ancak bu sakatlık risk almamız gereken bir sakatlık değil.” dedi.

İnce, Singo’nun maç içinde yüksek hızlara ulaştığını belirterek, “Bu oyuncu maç içinde 37-38 kilometre hıza çıkıyor. 100 metreci kadar yüksek hızı var. Bu hızdayken bir şey yaşamaması lazım. Bunu temin etmeliyiz. Oyuncu yavaş yavaş dönüyor. Önümüzdeki 10 gün içinde çok daha iyi olacaktır. O günkü maç takvimine göre içimiz daha rahat olabilir.” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.