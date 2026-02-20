Yeni Atamalar: Bakan Yardımcıları ve Valiler Belirlendi

yeni-atamalar-bakan-yardimcilari-ve-valiler-belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirilen atama değişiklikleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nda bakan yardımcıları yenilendi. Aynı karar doğrultusunda 5 ilin valilikleri için de yeni isimler belirlendi.

BAKAN YARDIMCILARINDA DEĞİŞİKLİK

Adalet Bakanlığı’nda 4 bakan yardımcısının görev süresi sona ererken, İçişleri Bakanlığı’nda da bakan yardımcıları değişti. Yayınlanan karar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nda daha önce görevde bulunan Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam, Ali Çelik, Mehmet Cangir ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile yer değiştirdi.

İLK BAŞÖRTÜLÜ VALİ GÖREVİNE ATANDI

Kübra Güran Yiğitbaşı, 2022 yılında Türkiye’nin ilk başörtülü valisi olarak Afyonkarahisar Valiliği görevine atanmıştı.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI’NIN HAYATI

1979 yılında Ankara’da dünyaya gelen Kübra Güran Yiğitbaşı, lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümünde “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” teziyle bitirdi.

Üniversitelerde araştırma görevlisi ve Dr. öğretim üyesi olarak görev yapan Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Bakan Yardımcılığı görevini sürdürmüş ve toplamda 15 Temmuz darbe girişimine kadınların katkısını ele alan “Kalplerin Direnişi” adlı belgeseli hazırlayarak Boğaziçi Film Festivali’nde göstermiştir. Ayrıca, çocuk yayıncılığı ve yaratıcılık üzerine kitap kaleme almış olan Yiğitbaşı, evli ve 3 çocuk annesidir. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle Afyonkarahisar Valisi olarak atanmıştır.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ekonomist Şener’den Altın Fiyatları İçin Önemli Uyarılar

Altın fiyatları, artan jeopolitik gerilimlerle dalgalanıyor. Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, İran'daki gelişmelerin etkisini vurgulayıp fiyatların yükselebileceğini açıkladı.
Gündem

Nottingham Forest Fenerbahçe’yi Mağlup Ederek Avantaj Elde Etti

Fenerbahçe'nin kendi sahasında Nottingham Forest'a 3-0 yenilmesi, İngiliz medyasında geniş bir şekilde haberleştirildi. Bu sonuç, dikkat çekici bir sportfif gelişme olarak değerlendirildi.
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Yargı Hizmetleri Çağrısı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ticaret davalarının süresini kısaltmak ve süreçte standart sağlamak için kararlı adımlar atacaklarını açıkladı.
Gündem

Trump’tan Uzaylı Bilgisi Açıklama Talimatı

Barack Obama'nın "Uzaylılar gerçek" açıklamasının ardından, Donald Trump, Savaş Bakanı'na uzaylılar ve UFO'larla ilgili hükümet belgelerinin açıklanması için talimat verdi.
Gündem

Uyuşturucu Testleri Artık Çok Sayıda Sektörde Zorunlu

Son aylarda Türkiye'de uyuşturucu operasyonları artarken, ünlü isimlerin uyuşturucu testlerinin pozitif çıkması, işverenlerin madde testi istemesine neden oldu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.