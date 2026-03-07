Yeni Atamalarla Kamu Görevinde Genişleme Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla gerçekleştirilen atama kararları, kamu kurumlarında önemli değişikliklere yol açtı. Böylelikle, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Mustafa Kibaroğlu, Gürcistan Nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı, Vatikan Nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun, Arnavutluk Cumhuriyeti Nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes atandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA DEĞİŞİKLİKLER

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde de çeşitli atamalar yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda açık olan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen atandı. Hatay İl Müftülüğüne atanan Ahmet Dilek, Bilecik İl Müftülüğüne atanan Ahmet Aktürkoğlu ve Adıyaman İl Müftülüğüne atanan Mustafa Düzgün’ün atama işlemleri iptal edilirken, yeni atamalarla birlikte Hatay İl Müftülüğüne Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak getirildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda da dikkat çeken atamalar gerçekleşti. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Elif Uzun Sümercan görevden alınarak yerine yeni atama gerçekleştirildi. Strateji Geliştirme Başkanlığına Personel Genel Müdür Yardımcısı Fatih Mehmet Özveren atanırken, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonlarında da Eylül ayında önemli değişiklikler yaşandı. Bu kapsamda Enver Merallı’nın yerine Seda Şentürk, Erkan Tahran’ın yerine Cem Can Deliorman getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde de bazı görevlendirmeler yapıldı. 1’inci Hukuk Müşaviri Hakan Sezgin görevden alınarak Yıldıray Korkmaz ile yer değiştirdi. Ayrıca, Vakıflar Meclisi Üyeliğine Mustafa Halil Çelik atanırken, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Muhammet Enes Çınar getirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de yeni atamalar yapıldı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül görevden ayrıldı. Yerine Erdal Kılınç getirildi. Ayrıca, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman görevden alınırken, Murat Nedirli Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

DIŞ POLİTİKADA ATAMALAR

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus atandı. Ayrıca, çeşitli bakanlıklarda Acil Durumlar ve Savunma Planlaması alanında yeni isimler göreve getirildi. Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlıklarına da yeni atamalar yapıldı. Bu atamalarla birlikte kurumlar arasındaki görev dağılımları güçlendiriliyor.