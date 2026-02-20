Yeni Bakan Yardımcıları ve Valiler Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nda önemli değişiklikler gerçekleşti. Aynı karar çerçevesinde, 5 ilin valilik görevlerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

3 BAKAN YARDIMCISI DEĞİŞİMİ

Adalet Bakanlığı’nda 4 bakan yardımcısında değişim yaşanırken, İçişleri Bakanlığı’nda da boşalan pozisyonlara atamalar yapıldı. Resmi karara göre, İçişleri Bakanlığı’nda Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam’ın yerine Ali Çelik, Mehmet Cangir ve Afyonkarahisar Valisi olarak Kübra Güran Yiğitbaşı getirildi.

İLK BAŞÖRTÜLÜ VALİ ATANMIŞTI

Kübra Güran Yiğitbaşı, 2022 yılında Türkiye’nin ilk başörtülü valisi olarak Afyonkarahisar Valiliği’ne atanmıştı.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI’NIN PROFİLİ

1979 Ankara doğumlu olan Kübra Güran Yiğitbaşı, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamladı. Ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” üzerine bir çalışma yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ise “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” adlı teziyle doktorasını bitirdi.

Kübra Güran Yiğitbaşı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde araştırma görevlisi ve doktor öğretim üyesi olarak akademik kariyerine devam etti. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ve İletişim Etiği gibi dersler verme görevlerinde bulundu. Ayrıca, üniversite içerisinde idari pozisyonlarda da görev alarak Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı gibi rollerde bulundu.

Kübra Güran Yiğitbaşı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı kadınların rolünü ele alan “Kalplerin Direnişi” adlı belgeseli Boğaziçi Film Festivali’nde gösterildi ve TRT’de yayınlandı. Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım isimli kitabın yazarıdır. 2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak da atanmıştır. Hâlihazırda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Kübra Güran Yiğitbaşı, evli ve 3 çocuk annesidir. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle Afyonkarahisar Valisi olarak atanmış oldu.