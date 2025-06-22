Yeni Binalarda Detaylı İnceleme Zorunlu

DEPREM SONRASI YIKIM KARARLARI ELEŞTİRİLİYOR

Depremlerin ardından özellikle yeni binalar için detaylı inceleme yapılmadan verilen yıkım kararları, hem vatandaşlar hem de meslek odaları tarafından eleştirilmiştir. DAİMFED Malatya Şube Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen, 1 Haziran 2024 tarihinde yaptığı basın toplantısında, deprem sonrası süreçle ilgili teknik raporları kamuoyuyla paylaşırken dikkate değer uyarılarda bulunmuştur.

GÖZLEMLERLE YIKIM KARARI VERİLMEMELİ

Esen, “Yeni binaların birçoğuna detaylı analiz yapılmadan yıkım kararı verildi. Bu yaklaşım hem mühendislik bilimine aykırı hem de milli ekonomiye büyük zarar verecek niteliktedir. Bir binaya sadece yüzeysel gözlemle, birkaç çatlak ya da dökülmeye bakarak karar verilmemeli. Aynı şekilde dışarıdan hasarsız gibi görünen bazı eski binaların da statik performansı yetersiz olabilir. Yani her sağlam görünen bina güvenli değildir. Bizim önerimiz, bu tespitlerin mühendislik analizlerine ve performans değerlendirmelerine dayandırılmasıdır. Bu konuda teknik raporlarımızı defalarca ilgili kurumlara ilettik” demiştir. Esen’in bu açıklamaları sonrası Malatya ve diğer deprem bölgelerindeki çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) da benzer görüşleri kamuoyuna taşımış, özellikle ekonomik ömrü dolmuş yapıların bilimsel dayanaklar olmadan yıkılmasının yanlış olduğu vurgulanmıştır.

MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNE GÖRE YAPILACAK TESPİTLER

22 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan “Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmelik” ile bu tespitler artık 6 bölüm ve 36 maddeden oluşan mühendislik kriterlerine göre yapılacaktır. Yönetmelik kapsamında binalar performans analizleriyle değerlendirilecek, yapı denetimli binalarda hasar kararları psikolojik değil bilimsel temellere dayanacaktır.