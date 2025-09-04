Yeni C3 Aircross, Yarı Fiyatına Bizden!

YENİ C3 AIRCROSS TÜRKİYE YOLLARINDA

Citroen, SUV kategorisindeki iddiasını bir kez daha gözler önüne sererek tamamen yenilenen 2025 model C3 Aircross’u Türkiye’de satışa sundu. Marka, bu yeni model ile dikkat çekici bir kampanya da başlattı: “Gaza bastı, yarısı bizden!” sloganıyla tanıtılan kampanya, yeni Citroen C3 Aircross’a avantajlı şartlarla sahip olma imkanı sunuyor. Hem şık tasarımı hem de gelişmiş teknolojik donanımıyla bulunduğu sınıfta farklı bir soluk getiren bu araç, performansla ekonomi arasında mükemmel dengenin peşinde olan sürücüler için son derece cazip bir seçenek oluşturuyor.

HİBRİT MOTOR PERFORMANSI

2025 Citroen C3 Aircross’un motor kısmında, Stellantis grubunun geliştirdiği 1.2 litrelik hibrit motor yer alıyor. “Hybrid 145” ismiyle piyasaya sunulan motor, 3 silindirli benzinli motor ile elektrik destekli sistemin birleşimiyle çalışıyor. Maksimum 145 beygir gücü üretebilen bu hibrit motor, 6 ileri e-DCS6 otomatik şanzıman ile eşleştirilmiş. Bu kombinasyon sayesinde hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda akıcı ve sessiz bir sürüş deneyimi sağlıyor.

DÜŞÜK DEVRİ DESTEKLEYEN TEKNOLOJİ

Yeni C3 Aircross, özellikle düşük devirlerde elektrik motorunun sağladığı üstün performans ile yüksek tork avantajı sunuyor. Bu özellik, kalkışlarda ve ara hızlanmalarda daha dinamik bir sürüş karakteri sunmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda, düşük yakıt tüketimi ile ekonomik bir sürüş deneyimi sunarak da sürücüler için ek bir avantaj sağlıyor.