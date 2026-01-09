Yeni Dacia Sandero Türkiye’de Satışa Sunuldu

Yeni Sandero Türkiye’de

Makyajlı Dacia ailesinin Türkiye pazarındaki ilk temsilcisi olan yeni Sandero, hatchback gövde yapısıyla showroomlardaki yerini almaya başladı. Mart ayı itibarıyla ailenin popüler diğer üyeleri olan Dacia Sandero Stepway ve Jogger modellerinin de ürün yelpazesine katılması planlanıyor.

FİYAT LİSTESİ VE DONANIM SEÇENEKLERİ

Yeni Sandero, giriş seviye Essential TCe 100 versiyonuyla 1 milyon 240 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla alıcıların beğenisine sunuluyor. Daha üst düzey donanım seçeneği olan Expression TCe 100 paketi ise 1 milyon 340 bin TL’lik fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşuyor.

