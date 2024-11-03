Yeni Demokrasi Partisi Liderinden Türkiye Açıklaması

YUNANİSTAN BAŞBAKANI’NDAN DİYALOG VURGUSU

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 8 Kasım’da gerçekleştireceği önemli Atina ziyareti öncesi Türk-Yunan ilişkileri hakkında olumlu mesajlar verdi. Miçotakis, Türkiye ile diyalog çağrısında bulunarak, “sakin sular” tercih ettiğini belirtti. Özellikle, lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi içerisinde diyaloga karşı çıkan gruplara yanıt veren Miçotakis, “Diyaloğa tepki gösterenlerin alternatif önerisi nedir? Sakin suları mı yoksa dalgalı suları mı tercih ediyorlar? Benim tercihim sakin sulardır.” dedi.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Miçotakis, Yunanistan’ın jeopolitik, savunma ve ekonomi alanlarında 5 yıl öncesine kıyasla daha güçlü olduğunu savundu. Başbakan, “Türkiye ile iyi ilişkilerden yanayım. İlişkilerimiz eskisinden daha iyi durumda. Halklar arasındaki ilişkiler de iyi. Coğrafyaya bakın. Türkiye ile birlikte yaşamaya mahkumuz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Türkiye ile savaşalım’ diyenler bile çıkıyor. Bunlar kabul edilmez şeyler.” şeklinde konuştu.

FİDAN’IN ZİYARETİ İÇİN HAZIRLIKLAR

Bakan Hakan Fidan’ın Atina ziyareti sırasında, ocak ayında Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Miçotakis’in başkanlığında yapılacak olan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin (YDİK) hazırlıkları üzerinde durulacak.