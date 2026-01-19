Yeni Dokunulmazlık Dosyaları TBMM’ye Sevk Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yeni senetler gönderildi. Bu belgeler, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile birlikte Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona yönlendirildi.

DOSYALARA SAHİP MİLLETVEKİLLERİ

Belirtilen dosyalara sahip olan milletvekilleri arasında yer alanlar şunlardır: CHP Genel Başkanı Özgür Özel (4 dosya), CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan (2 dosya), DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Karma Komisyon, gelen dokunulmazlık dosyalarını detaylı bir biçimde inceleyerek rapor hazırlayacak. Ardından, bu dosyalar TBMM Genel Kurulu’na aktarılacak ve burada nihai karar verilecek.