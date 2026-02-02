Yeni Dönemde İlk Ders Bayrak Sevgisi Eğitimi

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

2025-2026 eğitim öğretim yılı devam ediyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini kimisi ders çalışarak, kimisi oyun oynayarak, kimisi ise gezerek geçirdi.

İLK DERS ZİLİ ÇALDI

Yılın ikinci döneminin başlamasıyla birlikte okullarda ziller bugün çalmaya başladı. Öğrenciler, İstiklal Marşı’nı okuyarak haftaya başladı ve sıralarındaki yerlerini aldı.

YENİ DÖNEMİN İLK DERSİ ‘BAYRAK SEVGİSİ’

Bu dönemin ilk dersi ‘Bayrak Sevgisi’ olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda bu eğitim öğretim yılının ikinci döneminin okullarda bayrak sevgisini, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla geçeceğini duyurdu.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE İLİŞKİN UYGULAMALAR YAPILACAK

Resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda 2-6 Şubat tarihlerinde bayrak sevgisine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek. Okullarda bayrağın tarihi ve milli değerine ilişkin bilgilendirmeler yapılacak. Okul binaları Türk bayraklarıyla süslenecek ve bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergi ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek.

ÖĞRENCİLER BAYRAK SEVGİSİNİ YAŞAYARAK ÖĞRENECEK

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarıyıl tatilinin ardından ilk dersin “Bayrak Sevgisi” temasıyla başlayacağını belirtti. Tekin, şunları ifade etti: “Milli kimliğimizin sembolü şanlı bayrağımızın sevgisiyle yoğrulmuş, değerlerine bağlı bilinçli nesiller yetiştirmek ortak hedefimizdir. Yeni dönemin ilk gününde öğrencilerimiz, okullarını Türk bayrağımızla donatacak resim, şiir ve afiş çalışmalarıyla bayrak sevgisini yaşayarak öğrenecek. Bu değerli çalışmalarda tüm öğrencilerimize ve onlara rehberlik edecek öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum.”

İKİNCİ DÖNEM 26 HAZİRAN’DA SONA ERECEK

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, 8 Eylül 2025 tarihinde 18 milyon öğrenci ile 1.2 milyon öğretmen eğitim öğretim sürecine başladı. Türkiye genelinde 760 bini aşkın derslikte süren eğitim öğretim, ikinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak. Bugün başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 26 Haziran’da sona erecek.