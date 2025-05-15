Yeni Düzenleme Yolda! Suç Cezaları İndirilecek

AYM KARARLARI SONRASI YENİ YASAL DÜZENLEME

AYM’nin ilgili ceza maddelerine yönelik iptal kararının ardından AK Parti yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışma yapıyor. Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlere verilen hapis cezası indirilecek ve yeni alt-üst sınırlar belirlenecek.

İPTAL EDİLEN MADDELER

CHP’nin başvurusu üzerine AYM, TCK’nın “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” başlıklı 220’nci maddesinde yer alan, örgüt üyesi olmayan ancak örgüt adına suç işleyenlere 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören hükmü iptal etti. Bununla birlikte, TCK’nın “Silahlı örgüt” başlıklı 314’üncü maddesindeki, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerin 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını içeren düzenleme de kaldırıldı. Mahkeme, örgüt üyesi olanlarla örgüt üyesi olmadan suç işleyenlere aynı cezanın verilmesini orantısız buldu ve iptal kararı aldı.

YENİ DÜZENLEMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni Yargı Paketi ile “örgüt adına suç işleme” ifadesi daha açık ve belirgin hale getirilecek. AK Parti kaynakları, bu suçtan ceza alanların cezalarının düşürüleceğini ve yeni sınırların belirleneceğini duyurdu.

TAHLİYELER GÜNDEME GELEBİLİR

Mevcut yasal değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, bu suçtan cezaevinde bulunan kişiler yeni düzenlemeden yararlanarak tahliye olabiliyor.