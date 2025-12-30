Yeni Düzenlemeler 2026’da Hayata Geçiyor

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI SATIŞ YASAKLARI DEVAM EDİYOR

İkinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlama ve satış işlemleri, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden gerçekleştirilemeyecek. Bu uygulama, 1 Temmuz 2026 tarihine kadar sürecek. Noterlerde yapılan sıfır araçların ilk tescili ve tescili yapılmış ikinci el araçların satış ve devir işlemlerinde, 1000 liradan az olmamak kaydıyla, satış bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak.

KAZANÇ ÜST SINIRI DEĞİŞİYOR

Ayrıca, özel sağlık kuruluşları ve ağız-diş sağlığı hizmetleri sunan kuruluşlar için gereken belgeler, veteriner hekim muayenehaneleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar gibi çeşitli belgelerin yıllık harçları belirlenecek. Asgari ücretin 7.5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ DÜZENLEMELER

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel ve lokanta faaliyetleri gibi kapsam dışındaki işler, diğer 17 büyükşehirde de bu kapsamın dışına çıkarılacak. Böylece tüm büyükşehirlerde aynı türdeki iş yapanlar için eşit uygulama sağlanacak. Ayrıca, büyükşehirlerde ticari taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs gibi araçlarla şehir içi yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin kazançları gerçek usulde vergilendirilecek.

PARA TRANSFERLERİNE YENİ DÜZEN GETİRİLİYOR

Türkiye’deki banka hesabı bulunan milyonlarca kişiyi etkileyen yeni tebliğ, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından 2026 yılında yürürlüğe girecek. 200 bin lira ve üstü para transferlerinde, paranın kaynağı ve gönderim sebepleri detaylı bir şekilde beyan edilecek. Havale veya EFT işlemlerinde yalnızca “para”, “ödeme” ya da “borç” ifadesini kullanmak yeterli olmayacak.