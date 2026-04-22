Yeni Düzenlemelerle Kadın Memurlara Doğum İzni Süresi Artırıldı

Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’nda bazı düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemelere göre, Darülaceze’ye yapılacak gıda, temizlik, giyecek ve yakacak bağışları ile diğer yardım ve destekler, gelir vergisi istisnası kapsamına alınacak.

KADIN MEMURLARA DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ

Devlet Memurları Kanunu’na eklenen maddelerle, kadın memurlar için doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılıyor. Bunun yanı sıra, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu belgeleyen kadın memurun, isteğe bağlı olarak doğumdan önceki iznini doğum sonrası döneme taşıma süresi bir hafta uzatılacak. İlgili düzenlemeyle, kadın memurlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra ise 16 hafta olmak üzere toplamda 24 hafta analık izni verilecek. Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar tabip raporuyla çalışmaya uygun olduğu belgelenen kadın memur, doğumdan önceki 2 haftada kurumda çalışabilecektir.

KORUYUCU AİLELER İÇİN YENİ HÜKÜMLER

Devlet memurları, koruyucu aile olmaya teşvik edilecek ve bu sayede daha fazla çocuğun aile ortamında bakımının sağlanması hedefleniyor. Koruyucu aile olan memurlara, çocukları yanına teslim edildikten sonra, isteği üzerine 10 gün izin verilebilecek.

Ayrıca, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına yapılacak aylık bağlamalarına yönelik kurallarda yapılan değişiklikle yersiz ödemelerin iade sürecinde kanuni faizin uygulanması öngörülüyor. Eğer hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edilirse, aylıklar geri alınacak.

SOSYAL HİZMETLERDE YENİ TANIMLAR

Sosyal Hizmetler Kanunu’na birkaç tanım ekleniyor; bunlar arasında “İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi”, “Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Merkezi” gibi terimler yer alıyor. Devlet korumasındaki çocukların aile ortamında büyütülmesi ve topluma kazandırılması için koruyucu aile sosyal hizmet modelinin daha fazla aile tarafından benimsenmesi teşvik ediliyor. Sosyal güvencesi olmayan koruyucu ailelere isteğe bağlı sigorta prim ödemeleri için düzenlemeler yapılıyor.

Söz konusu düzenlemeye göre, koruyucu aile hüviyeti taşıyan eşlerden birinin, ay içerisinde 30 günden az sigortalı çalışması durumunda sigorta prim ödemeleri belirli şartlar dahilinde karşılanacak.

ÇOCUKLARIN AİLE YANINDA BAKIMI İÇİN DESTEK

Sosyal Hizmetler Kanunu’na eklenen bir diğer maddeyle, ailelerinde bakılması gereken çocuklara yönelik ekonomik desteklerin miktarları belirleniyor. “Sosyal ve ekonomik destek” başlıklı hüküm çerçevesinde, çocukların aile veya yakınları yanında bakımının sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak.

Bu destekler geçici ve süreli olarak sunulacak olup, en yüksek devlet memuru aylığı tutarını aşamayacak. Ekonomik desteklerin belirlenmesinde ihtiyaç ve yaş durumuna göre tespit edilecek kriterler dikkate alınacak. Geçici destekler yılda en fazla 2 kez sunulabilecek. Destekler, ailenin ihtiyacına göre en fazla 2 kişi için sağlanacak. Destekler, çocukların 18 yaşına kadar devam edecek. Ancak, 25 yaşına kadar eğitim alan gençler de sosyal destekten yararlanabilecek.

Bu yardımlardan yararlanacak kişilerin tespit edilmesi ve desteklerin süreleri ile ilgili detaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çıkarılacak olan yönetmeliklerle belirlenecek.

SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait sosyal hizmet kuruluşlarında belirli şartlar dahilinde cezai işlem yapılabilecektir. Bu çerçevede, koruyucu aile yasalarının uygulanmasını sağlamak amacıyla, devlet korumasındaki gençlerin istihdam durumları belirleniyor.

Devlet koruması altında kalan gençlerin, işe yerleştirilmeleri için gerekli şartlar netleştiriliyor. Kamu kurum ve kuruluşları, dolu kadrolarının binde biri oranında devlet koruması altında yetişen gençler için istihdam imkanı tanıyacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kapsamda gerekli kadro belirlemesini üstlenecek.

YATILI SOSYAL HİZMET KURULUŞLARINDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Son olarak, yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında, bireylerin güvenliğini sağlamak ve sosyal hizmet kalitesini artırmak amacıyla merkezi izleme sistemine bağlı yazılım destekli kamera sistemleri kurulacak. Bu sistemler, hizmetin kalitesini artırmak ve acil durumlara hızlı müdahale sağlamak için kullanılacak. Elde edilen verilerin korunması, ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecek. Mahkeme kararı olmaksızın bu veriler paylaşılmayacak, ancak kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması için anonim hale getirildiğinde kullanılabilecektir.