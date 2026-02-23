Yeni Eğitim Döneminde Ara Tatil Tartışmaları Alevleniyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS yerleştirme süreci ve eğitim çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yeni düzenlemelerin, özellikle şehir dışından gelen öğrencilerin tercih ettiği tarihi liselerdeki barınma sorununu ortadan kaldırmayı amaçladığı belirtiliyor.

ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Tekin, ara tatilin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. “Şu an önümüzdeki 2027 eğitim öğretim yılı takvimini çalışıyoruz. Diğer yandan eğitim öğretim gün sayımız 180 gün. 2027 için 29 Ekim, 1 Ocak, yarıyıl tatili, Ramazan Bayramı, 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi resmi tatilleri de değerlendirdiğimizde bu 180 günü yetiştiremiyoruz. Bu nedenle bu süreci değerlendireceğiz,” ifadeleriyle durumu özetledi.

LGS’DE İKİLİ KONTENJAN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bakan Tekin’in açıklaması doğrultusunda, bu yıl LGS yerleştirmelerinde yeni bir sisteme geçileceği duyuruldu. İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi gibi köklü okullarda hayata geçirilecek bu uygulama ile liselerin kontenjanları “pansiyonlu” ve “pansiyonsuz” olarak iki gruba ayrılacak. Öğrenciler tercihlerini bu çerçevede yapacak ve yalnızca kendi seçtikleri kontenjan grubunda yarışacaklar. Ayrıca, her öğrenciye konaklama imkanı sunulamayacağı belirtilen Tekin, bu durumu “Okulların kontenjan yapısını, pansiyonu olan ve olmayan diye ayıralım diyoruz. İstanbul Erkek Lisesi’nde diyelim ki 120 öğrenci alacağız, bunun 60’ı konaklamalı, 60’ı konaklamasız olacak. O 60 kendi içinde yarışsın, öbür 60 kendi içinde yarışsın,” sözleriyle açıkladı. Bunun yaninda “İstanbul Erkek Lisesi’nde 600 öğrenciyi konaklatabileceğimiz yurt yapmak için yerimiz yok. Kabataş Erkek’te de yurdu bitiriyoruz, kapasitesi belli. Teknik anlamda mümkün değil,” ifadesiyle de mevcut durumun zorluklarına dikkat çekti. Yeni sistemle pansiyonlu ve pansiyonsuz bölümlerin taban puanlarının farklı olup olmayacağının ise tercih dönemi sırasında yaşanan yığılmalara bağlı olarak netleşeceği öngörülüyor.