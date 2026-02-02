Yeni Epstein Belgeleri: Putin’in Yerine Geçebilecek İsimler

ABD Adalet Bakanlığı, şeffaflık yasası çerçevesinde, cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili yeni belgeler yayınladı. 30 Ocak’ta yayımlanan bu belgeler, dünya genelinden önemli iş insanları ve siyasetçilerle bağlantılarını gün yüzüne çıkararak Epstein’in karanlık ilişkilerine ilişkin detaylar sunmaya devam ediyor.

RUSYA’DA KİSİSEL BAĞLANTILAR

Yeni belgelere göre, bazı e-postalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı 2012’deki Bolotnaya Meydanı protestoları hakkında yazışmalar dikkat çekiyor. Eski Rusya Devlet Duması milletvekili İlya Ponomarev bu belgelerde “Rusya’nın gelecekteki lideri” olarak anılıyor.

YARDIM TALEPLERİ

Öte yandan, Epstein’a ulaşan bir e-postada, daha önce Bill Gates’in danışmanı olarak görev yapmış Boris Nikolic, Ponomarev’in potansiyeli hakkında bilgi almak için Epstein ile temasa geçti. Nikolic, Epstein’e gönderdiği bir yazıda, “Seninle yakın zamanda Rusya’ya gitmeliyiz ve orada yakın dostum İlya Ponomarev ile tanışmalısın. Ponomarev ve Alyona, Putin aleyhindeki ayaklanmanın başlıca organizatörleri konumundalar” ifadelerine yer veriyor. Nikolic, Ponomarev’in güvenliği hakkında endişelerini dile getirerek, “Bunun önüne geçebilmek için ne tür yardımlar yapılabilir?” diye soruyor.

PROTESTOLAR VE GÜVENLİK

Nikolic ayrıca, Ponomarev’in Davos’a gitmesi konusunun yanı sıra “genel olarak diğer konular” hakkında daha fazla bilgi almayı arzuladığını ifade ediyor. Ponomarev, kendisini bulduğu durumla ilgili olarak, “Kendimizi Rusya’daki devrim sürecinin merkez üssünde bulduk. Bu şartlar altında Davos’a gitmek ve Putin’in resmi söylemi dışındaki sesleri duyurmak gerçekten önemli” diyerek yardım talep ediyor. Haziran ayına ait başka bir yazışmada ise Epstein, Nikolic’e Ponomarev ile arkadaşlık kurmuş olduklarını bildiriyor.