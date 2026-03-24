Yeni Gelişmeler: Ümraniye Cinayetinde 7 Şüpheli Tutuklandı

ÜMRANİYE’DE CİNAYET ŞÜPHELİLERİ SORUŞTURULUYOR

Ümraniye ilçesinde Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı’nın (21), rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak amacıyla gerçekleştirdiği görüşmede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin aydınlatılması için ekipler harekete geçti ve toplamda 10 şüpheli, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi ve türkücü İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu isimler gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Yapılan itirazların ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bilal Kadayıfçıoğlu ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, Zuhal Kalaycıoğlu ve A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Aleyna Kalaycıoğlu, emniyette verdiği ifadede cinayet anını detaylarıyla aktardı. İfadesinden önce, “Geçimimi şarkıcılıkla sağlıyorum. Aylık gelirim 250 bin TL” dedi.

İLİŞKİSİNİN NASIL BAŞLADIĞINI AÇIKLADI

İddialara göre, Kalaycıoğlu, katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisinin annesinin aracılığıyla başladığını belirtti. Kalaycıoğlu, “Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkim iki hafta önce başladı. Annem vesile oldu. Annem, ailenin düzgün bir aile olduğunu ve Alaattin’in bana ilgisi olduğunu söyledi. Biz de Alaattin ile tanışarak konuşmaya başladık. Alaattin ile tanışmadan iki hafta önce Vahap’tan ayrılmıştım. Alaattin’in bildiğim kadarıyla armatörlük yaptığını biliyorum. Annem, hayatımda düzgün bir ilişki olsun diye beni Alaattin ile tanıştırdı. Kendisine karşı olumlu bir izlenimim oldu. Bana saygılı davranıyordu” şeklinde konuştu.

