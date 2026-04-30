Yeni Görevler: Vali ve Emniyet Genel Müdürü Atamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla çeşitli atama kararları Resmi Gazete’de duyurulup yürürlüğe girdi.

ANKARA VALİSİ DEĞİŞTİ

Bu atama sürecine göre, Ankara Valisi Vasip Şahin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı’na getirildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat ise Ankara Valiliği’ne atandı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN OLDU

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alındı ve yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNDE DE DEĞİŞİM YAŞANDI

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Bu göreve Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek getirildi. Ayrıca, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanırken, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne Polis Başmüfettişi Aydın Karan atandı.