Yeni Hava Dalgası: Sıcaklıklar 13 Derece Düşecek

Yoğun kar ve soğukların ardından ülke genelinde hissedilen bahar havası sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye, hafta sonundan itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre, pazartesi gününden itibaren Trakya’da sıcaklıkların hızla düşmesi bekleniyor. Bugün Kırklareli ve Edirne’de 12 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başında eksi 1 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor. Böylelikle bölgede sıcaklıkların yaklaşık 13 derece birden düşeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

İstanbul’da ise bugün 15 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların, yeni haftayla birlikte 9 derecenin altına inmesi bekleniyor.

YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Bugün itibarıyla yağışların batı bölgelerde etkisini artırması öngörülüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise kar yağışı tahmin ediliyor.