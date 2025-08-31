Yeni İlaç, Kanser Tedavisinde Umut Verdi

BAŞ VE BOYUN KANSERİ ÜZERİNE YENİ TEDAVİ DENEMESİ

Baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomu (HNSCC), kedilerde ve insanlarda oldukça ölümcül bir kanser türü olarak karşımıza çıkıyor. ABD’de gerçekleştirilen küçük çaplı bir çalışmada, bu hastalığa yakalanmış 20 kediye yeni bir ilaç tedavisi uygulandı. Denemenin sonuçları, kedilerin üçte birinden fazlasında hastalığın kontrol altına alındığını ve yan etkilerin minimum düzeyde kalmasını sağladığını gösteriyor. Denenen ilaç, insanlardaki baş ve boyun kanserleri için tasarlanmıştı ve ilk kez STAT3 isimli molekülü hedef alıyor.

İLAÇ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

STAT3 molekülü, kanser gelişiminde önemli rol oynayan bazı genlerin faaliyetini kontrol ediyor ve birçok tümör tipinde yer alıyor. Araştırmacılar, bu molekülün etkisini engelleyerek bağışıklık sisteminin kanserle savaşmasına yardımcı olan PD-1 proteininin seviyesini artırmayı başardıklarını belirtiyor. Çalışmaya katılan kedilerden biri olan 9 yaşındaki Jak adlı kedi, teşhis sonrası sadece 6-8 hafta ömür biçilmişken tedavi sonrası semptomları azalmış ve 8 aydan fazla yaşamış.

OLUMSUZ DURUMLARA RAĞMEN UMUT VERİCİ SONUÇLAR

Jak’ın sahibi Tina Thomas, “O süre zarfında çocuklarım mezuniyetlerini tamamladı, Jak bizimle bir Noel daha geçirdi. Buna değdi” ifadelerini kullandı. Genel olarak, 20 kediden 7’sinde tümörlerin küçüldüğü veya hastalığın sabit kaldığı gözlemlendi. Bu kedilerin ortalama yaşam süresi tedavi sonrası 161 gün oldu.

İNSANLAR İÇİN YENİ UMUT

Araştırmalara katılan Dr. Daniel Johnson, çalışmanın iki önemli sonucunu vurguladı: “Gen ifadesini kontrol eden ve kanser gelişimini tetikleyen transkripsiyon faktörlerinin hedef alınabileceği kanıtlandı. Evcil hayvanlar gibi kedilerin kanser modelleri, insanlara yönelik deneylerde farelerden daha güvenilir sonuçlar verebilir.” Çalışmanın yazarlarından Dr. Jennifer Grandis ise, “Bu tür araştırmalar hem evcil hayvanlara fayda sağlıyor hem de insanlara yönelik tedavilerin gelişimini hızlandırıyor. Kediler zarar görmedi, aksine birçoğu tedaviden yararlandı” şeklinde açıklama yaptı.