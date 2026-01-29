Yeni Keşfedilen Gezegen Dünya ile Yeniden Benzerlik Gösterdi

Avustralya, İngiltere, ABD ve Danimarka’dan bilim insanları, Dünya ile bazı benzerlikler taşıyan yeni bir gök cismi keşfetti. Araştırma ekibi, NASA’nın Kepler Uzay Teleskobu aracılığıyla 2017 yılında elde edilen K2 misyonu verilerini kullanarak “HD 137010 b” isimli potansiyel bir gezegen buldu. Bu gezegenin, Güneş benzeri bir yıldızın etrafında döndüğü ve Dünya’dan yalnızca yüzde 6 daha büyük olduğu tespit edildi. Ayrıca, keşfedilen gezegenin yörüngesini 355 günde tamamladığı kaydedildi.

YAŞANABİLİRLİK ORANI YÜZDE 50

Araştırmacılar, bu gezegenin etrafında döndüğü yıldızın “yaşanabilir kuşakta” yer alma olasılığının yüzde 50 olduğunu belirtti. 146 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu cisim, teleskopla detaylı gözlem yapma açısından yeterince yakın konumda bulunuyor.

YÜZEY SICAKLIĞI DÜŞÜK

Ayrıca, yıldızın Güneş’e kıyasla daha soğuk ve sönük olduğunu vurgulayan bilim insanları, HD 137010 b’nin yüzey sıcaklığının Mars’a benzer şekilde eksi 70 santigrat dereceye kadar düşebileceğini ifade etti. Keşfedilen bu gök cisminin ötegezegen olarak tanımlanabilmesi için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu dile getirildi. Araştırmanın detayları, bir bilim dergisinde yayımlandı.