Yeni Kia Stonic 2026 Modeli Türkiye’de Pazar Sunumu Gerçekleşti

KIA STONIC YENİ MODELİYLE TÜRKİYE PAZARINDA

Kompakt SUV segmentinde uzun bir süredir geçerliliğini sürdüren Kia Stonic, 2026 model yılı itibarıyla Türkiye pazarında yenilenen yüzüyle geri dönüyor. Güncellenmiş tasarımı, modern donanım seçenekleri ve geliştirilmiş sürüş dinamikleri ile dikkat çeken Yeni Kia Stonic, artık sadece başlangıç seviyesindeki bir SUV olarak değil, aynı zamanda daha “premium” bir seçenek olarak konumlandırılıyor. Genç kullanıcılar için şehir içi kullanım odaklı kompakt yapısıyla ön plana çıkan model, kalite algısını önemli ölçüde yükseltmiş durumda.

YENİ STONİC, DAHA OLgun BİR DURUŞA SAHİP

Yeni Stonic’in dış tasarımında daha olgun ve güçlü bir imaj hemen göze çarpıyor. Yenilenen ön ızgara, keskinleştirilmiş far tasarımı ve güncel Kia tasarım diline uygun olarak yapılan detaylarla araç, daha yüksek segmentte bir SUV hissiyatı veriyor. Gövde oranları mevcutken, yapılan küçük değişikliklerle Stonic, sınıfındaki pek çok rakibine göre daha modern bir estetik sunuyor. Özellikle şehir trafiğinde kompakt boyutlarıyla avantaj sağlayan model, park ve manevra kolaylığı konusundaki rekabetçiliğini koruyor.