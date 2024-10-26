“Yeni Kızılcık Şerbeti Karakteri Geri Dönüyor”

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAŞANIYOR

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Show TV ekranlarında izlenme rekorları kırmaya devam ederken, uzun süredir merak edilen birçok soru da yanıt bulmuş durumda. Başarılı oyuncular Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün yer aldığı dizide önemli bir değişiklik yaşandı. Bildiğimiz üzere Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğren, geçirdiği beyin kanaması sonrasında sevilen projeye veda etmişti.

Settar Tanrıöğren’in yerine yetenekli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan geçiş yapmış ancak seyirci yeni Abdullah karakterine alışmakta zorlanmıştı. Uzun süredir merak edilen bir diğer konu ise, Tanrıöğren’in sağlığına kavuşmasının ardından Kızılcık Şerbeti dizisine geri dönüp dönmeyeceği idi.

SETTAR TANRIÖĞREN YENİDEN SETLERE DÖNECEK Mİ?

Medya kulislerinde yer alan yeni iddialara göre, seyircinin de büyük bir istekle beklediği Abdullah karakteri, yani Settar Tanrıöğren, yeniden diziye dönecek. Önümüzdeki bölümlerde Tanrıöğren’in Abdullah karakteriyle Kızılcık Şerbeti’ne katılacağı söylentileri gündemi meşgul ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Usta oyuncu ve Kızılcık Şerbeti dizisi yapımcılarından henüz, bu geri dönüşe dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Kızılcık Şerbeti dizisi 74. bölümünde Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV izleyicileriyle buluşacak.