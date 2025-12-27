Yeni Mali Düzenlemeler 2026’da Bankacılık Sistemini Değiştiriyor

Türkiye’de banka hesabı bulunan milyonlarca bireyi etkileyecek olan Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun tebliği 2026 yılından itibaren uygulamaya girecek. Günlük yaşamda geçerli olacak sınırlamalar ve yüksek tutarlı para transferlerinin nasıl gerçekleştirileceğine dair bir süredir gündemde olan düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren para transferleri belirli bir sistem dahilinde, açıklamalı ve belgeli olarak yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olan bu kuruluşun hazırladığı tebliğ ile birlikte finansal hareketler titizlikle izlenecek.

NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

Son dönemlerde ortaya çıkan kara para aklama, terörün finansmanı ve yasa dışı bahis gibi çarpıcı gelişmeler nedeniyle MASAK, kontrol sağlamak amacıyla harekete geçti. Kayıt dışı ekonomiyle daha etkili bir biçimde mücadele edebilmek ve Türkiye’de gerçekleştirilen işlemlerde “Mali Eylem Görev Gücü” kapsamında suç teşkil eden eylemleri ortadan kaldırma çabası, köklü bir değişikliği zorunlu kıldı. Yeni tedbirler, Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün önerileri doğrultusunda şekillendi.

KİMLERİ ETKİLECEK?

Bankada hesabı bulunan gerçek ve tüzel tüm bireyleri etkileyecek bu düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde devreye girecek. Türkiye ekonomisindeki para trafiğinin küresel finansal sistemle uyum sağlama stratejisi çerçevesinde yapılan bu düzenlemeler, yasalara uygun hareket eden hiç kimseyi olumsuz etkilemeyecek. Ancak yasa dışı aktivitelerle ilgilenen bireyler, MASAK’ın takibine girecek.

NE AMAÇLANIYOR?

Yapılan düzenlemeyle suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi, terörizmin finansmanıyla mücadele ve kayıt dışı ekonomiyle etkin bir şekilde savaşılması amaçlanıyor.

BANKA HAVALE VE EFT’LERİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Türkiye, dünya genelinde örnek gösterilecek bir bankacılık sistemine sahip. Her işlem, anlık olarak internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilmekte ve bu süreç hayatı kolaylaştırmaktadır. MASAK’ın yeni düzenlemeleri ile birlikte işlemlere daha fazla şeffaflık getirilecek. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren havale ve EFT işlemlerinin açıklama kısmında “ödeme, para, borç” gibi ifadeler kullanılamayacak. Bankalar, para transferi yapacak olan müşterilerinin işlemi ne amaçla gerçekleştirdiklerini beyan edecekleri başlıkları oluşturacak. Bu başlıklar arasında gayrimenkul alım ödemesi, motorlu taşıt alım ödemesi gibi seçenekler yer alacak. Eğer bir para transferi yukarıdaki başlıklardan herhangi birine uymuyorsa, “diğer” seçeneği işaretlenecek ve en az 20 karakterlik bir açıklama girilmesi talep edilecek.

YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLER HEDEFLENİYOR

MASAK, sadece açıklama ve başlıklar üzerinden değil, yüksek tutarlı para transferlerini de izleyerek kontrol altına alacak. Nakit işlemlerini de denetleyecek olan MASAK, belirli bir tutarın üzerindeki nakit hareketlerini yakından takip etmeyi hedefliyor. Tutar arttıkça, beyan yükümlülükleri de artış gösterecek.

NAKİT YATIRMA VE ÇEKMEDE UYGULANACAK LİMİT VE KURALLAR

20 milyon lira ve üzerindeki işlemlerde “dayanak belgeleri” talep edilecek ancak bu belgelerin neler olacağı henüz netleşmedi. Ancak konut alınıyorsa tapu senedi, araç satışı durumunda noter evrakları gibi resmi belgelerin istenmesi muhtemel. Eğer kişi, bu belgeleri sunmazsa bankalar para transferini gerçekleştiremeyecek.

İSTİSNALAR VE MUAFİYETLER VAR

MASAK, günlük yaşam akışına uygun para transferleri için bazı istisna ve muafiyetler sağlayacak. Kendine ait hesaplar arasındaki işlemler, aynı banka içerisindeyse belge talep edilmeyecek. Kamu kurumlarını kapsayan işlemlerde de belge istenmeyecek. Ayrıca, ATM’den 200 bin lirayı aşmayan nakit işlemleri bu yeni düzenlemeden muaf tutulacak. Ancak bu istisna ve muafiyetler kötüye kullanılma ihtimali göz önünde bulundurularak MASAK tarafından denetlenecek.