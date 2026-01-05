Yeni Modellerde Uçuş Sırasında Pil Sorunları Ortaya Çıktı

yeni-modellerde-ucus-sirasinda-pil-sorunlari-ortaya-cikti

iPhone 16 Pro Max ve iPhone 15 kullanıcıları, uçış sırasında telefonlarının arka panelinin çerçeveden ayrılma sorunuyla karşılaştıklarını bildirmeye başladı. Kullanıcılar, uçak havadayken pillerin şiştiğini gözlemleyip, iniş gerçekleştikten sonra cihazlarının fiziksel görünümünün normale döndüğünü belirtiyor. Uzmanlar, lityum pillerin zamanla gaz üretebildiğini ve bu gazın normal yer basıncında sıkıştığını ifade ediyor. Uçak kabinindeki basıncın düşmesiyle birlikte, bu gazın genleşerek pilin geçici olarak şişmesine neden olduğunu açıklıyor.

GÜVENLİK RİSKİ OLABİLİR

Şişlik, iniş sonrası kaybolsa da, pilin genleşmesi, iç contalara zarar vererek telefonun su ve toz direncini etkileyebiliyor. Ayrıca, hasar görmüş bir pilin aşırı ısınma ve yangın riskini artırdığı bilindiğinden, bu durum “zorunlu pil değişimi” gerektiren ciddi bir problem haline geliyor.

KANIT İÇİN FOTOĞRAF ŞART

Uçuş esnasında benzer bir meseleyle karşılaşan kullanıcıların, kabin ekibini hemen bilgilendirmeleri ve eğer güvenliyse cihazın fotoğrafını çekmeleri öneriliyor. Apple servislerinden yardım almak amacıyla, pillerin kendiliğinden normale döndüğü durumlarda uçakta çekilen kanıt fotoğraflarının büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hurdacıların Kaçırdığı 250 Bin TL’lik Malzeme Ele Geçirildi

Kayseri'de 250 bin TL'lik hurda çalan iki hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarıyla belgelendi.
Gündem

Tokat’ta Evde Yangın 50 Çuval Fındığı Kül Etti

Erbaa'da elektrik kaçağından kaynaklandığı öne sürülen yangında bir ev ve yaklaşık 3 ton fındık yandı. Yangın, büyük zarara yol açtı.
Gündem

İnegöl’de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; kaza sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi yaralandı.
Gündem

Isparta’da Kamyonet ve Mikser Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da meydana gelen bir trafik kazasında kamyonetle mikser çarpıştı. Kazada sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Bursa’da Kayınbirader Eniştesi Tarafından Vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini tabancayla bacağından yaraladı. Enişte ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.