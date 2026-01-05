Yeni Modellerde Uçuş Sırasında Pil Sorunları Ortaya Çıktı

iPhone 16 Pro Max ve iPhone 15 kullanıcıları, uçış sırasında telefonlarının arka panelinin çerçeveden ayrılma sorunuyla karşılaştıklarını bildirmeye başladı. Kullanıcılar, uçak havadayken pillerin şiştiğini gözlemleyip, iniş gerçekleştikten sonra cihazlarının fiziksel görünümünün normale döndüğünü belirtiyor. Uzmanlar, lityum pillerin zamanla gaz üretebildiğini ve bu gazın normal yer basıncında sıkıştığını ifade ediyor. Uçak kabinindeki basıncın düşmesiyle birlikte, bu gazın genleşerek pilin geçici olarak şişmesine neden olduğunu açıklıyor.

GÜVENLİK RİSKİ OLABİLİR

Şişlik, iniş sonrası kaybolsa da, pilin genleşmesi, iç contalara zarar vererek telefonun su ve toz direncini etkileyebiliyor. Ayrıca, hasar görmüş bir pilin aşırı ısınma ve yangın riskini artırdığı bilindiğinden, bu durum “zorunlu pil değişimi” gerektiren ciddi bir problem haline geliyor.

KANIT İÇİN FOTOĞRAF ŞART

Uçuş esnasında benzer bir meseleyle karşılaşan kullanıcıların, kabin ekibini hemen bilgilendirmeleri ve eğer güvenliyse cihazın fotoğrafını çekmeleri öneriliyor. Apple servislerinden yardım almak amacıyla, pillerin kendiliğinden normale döndüğü durumlarda uçakta çekilen kanıt fotoğraflarının büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.