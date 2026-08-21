Yeni Nesil Araç Muayene İstasyonu Tanıtıldı

Ekonomi
Yeni nesil araç muayene istasyonunda tanıtım etkinliği gerçekleşiyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TURKA Yeni Nesil Araç Muayene İstasyonu’nun tanıtım töreninde yaptığı konuşmada 20 yıllık yeni dönemin temellerini attıklarını söyledi. Uraloğlu, ulaşım ağlarının gelişmişliğinin geleceğe duyulan güvenin somut göstergesi olduğunu ifade etti. Güvenin ancak teknoloji, bilgi ve insan hayatına verilen değerle gerçek anlama kavuşacağını belirtti.

MERKEZ 81 İLİN ÖNCÜSÜ OLACAK

Bu merkezin yalnızca bir muayene istasyonu olmadığını vurguladı. Türkiye’nin 81 iline yayılacak dönüşümün öncü merkezi olacağını anlattı. Araç muayenesini teknoloji, güvenlik ve çevre duyarlılığıyla birleştiren yeni bir sistem kurduklarını söyledi. Üç hafta önce TURKA ile imtiyaz sözleşmesi imzaladıklarını hatırlattı. Sözleşmenin 2027-2047 dönemini kapsadığını ve 15 Ağustos 2027’de başlayacağını aktardı.

TÜM SİSTEM 2027'YE KADAR DOĞRULANACAK

Uraloğlu, 2027’ye kadar örnek istasyonda teknolojilerin deneneceğini söyledi. Ekipman karşılaştırmaları ve yazılım güncellemeleri yapılacağını belirtti. Elde edilen deneyimlerin 81 ildeki merkezlere aktarılacağını ifade etti. Muayene tarihçesine de değindi. 1953 tarihli Kanun gereği muayenelerin 1985’e kadar komisyonca yapıldığını anlattı. 1985’ten itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü’nün görev aldığını söyledi. O dönemde imkanların sınırlı olduğunu ve hizmetin yetersiz kaldığını belirtti.

213 MİLYON ARAÇ MUAYENESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2004’te devlet ve özel sektör işbirliğiyle yeni model hayata geçirildi. 2007’de Elazığ’da ilk özel sektör istasyonu açıldı. Bakan, 19 yılda 213 milyonun üzerinde araç muayenesi yapıldığını açıkladı. Uluslararası standartlarda hizmet verildiğini ve denetimlerin titizlikle sürdüğünü kaydetti.

ARACIN MR'I VE TOMOGRAFİSİ ÇEKİLECEK

Yeni istasyonlar en ileri teknolojilerle donatılacak. Yapay zekâ destekli görüntü işleme, yüksek çözünürlüklü kameralar ve lazer ölçüm sistemleri kullanılacak. Robotik sistemler ve gelişmiş sensörler de devreye girecek. Bakan, bu teknolojilerle aracın MR’ının ve tomografisinin çekileceğini söyledi.

YAPAY ZEKÂ TEKNİSYENLERE DESTEK OLACAK

İnsan gözünün zor fark edeceği kusurlar teknolojiyle tespit edilecek. Muayene, kapsamlı bir güvenlik kontrolüne dönüştürülecek. Yapay zekâ teknisyenlerin tecrübesini destekleyecek ve işlerini kolaylaştıracak. Bakan, yapay zekânın insanın yerini almayacağını vurguladı. Hata riskinin azalacağını ve denetim kapasitesinin artacağını belirtti.

3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PROGRAMI HAZIR

Yeni dönem için yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım programı planlandı. 249 sabit ve 103 mobil olmak üzere 352 muayene merkezi kurulacak. Yaklaşık 900 muayene hattıyla hizmet sunulacak. Motosiklet merkezleri ve tarım araçları için mobil hizmetler de eklenecek.

KOMİSYONSUZ ÖDEME DÖNEMİ BAŞLIYOR

Vatandaşlar modern bekleme salonlarında süreci izleyebilecek. Dijital ekranlardan ve kameralardan muayene takip edilecek. Sonuçlar e-Devlet üzerinden görülebilecek. Kredi kartı ödemelerinde komisyon alınmayacak. Bekleme sürelerinin azaltılması için kapasite verimli kullanılacak.

ÇEVRECİ VE DİJİTAL İSTASYONLAR GELİYOR

Yeni istasyonlar enerji verimliliği ve düşük karbon emisyonu hedefleyecek. Dijitalleşme ve yeşil lojistik yaklaşımı sistemin parçası olacak. Büyük veri altyapısı araç güvenliği ve akademik araştırmalar için kullanılacak. Geleceğin ulaştırma politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanacak.

GELECEĞİN MUAYENE SİSTEMİ KURULUYOR

Hedef, daha az bekleyen ve hızlı işlem yapan vatandaş modeli olacak. Her işlemin kayıt altına alındığı şeffaf bir sistem kurulacak. Bakan, daha güvenli araçlar ve yollar için çalıştıklarını söyledi. Daha az kaza ve düşük çevresel etki hedeflendiğini belirtti. “Türkiye’de araç muayenesini sadece yenilemiyoruz, geleceğin sistemini kuruyoruz” dedi.

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