Yeni Nesil Suç Örgütlerine Bilgi Sızdıran 17 Şüpheliye Gözaltı Talimatı

Bakırköy Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yeni nesil suç örgütlerine bilgi sızdırdığı iddia edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Bu şüpheliler arasında dokuz polis memuru, bir zabit katibi ve bir gümrük muhafaza memuru yer alıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, “Casper” olarak adlandırılan yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada söz konusu 17 şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik talimat verildiği belirtildi. Gözaltı işlemlerinin detayları ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.

