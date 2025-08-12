Yeni Operasyon: 31 Kişi Gözaltında

CHP’li Belediyelere Yönelik Gözaltılar Devam Ediyor

CHP’li belediyelere yapılan operasyonlar sürüyor. Sabah saatlerinde, Antalya ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen yeni operasyon kapsamında toplamda 31 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili “yolsuzluk” soruşturmasında, “haksız menfaat elde ettikleri” iddiasıyla 14 belediye personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı için gözaltı kararı alındı. Bu operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Antalya’da Rüşvet Operasyonu Başlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturması da başlatıldı ve bu kapsamda 17 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB operasyonuna dair yaptığı açıklamada, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında “örgüt üyeliği”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla gözaltı talimatı verildiğini ifade etti.

Taner Çetin ve Diğer Şahıslar Hakkında Açıklama Yapıldı

Açıklamada, “Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin isimli şahsın, İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun’a bağlı olarak İBB’de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olmuştur. Tespit edilen bulgulara göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş; ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına sebep olmuştur. Taner Çetin’in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı talimatı verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.” denildi.