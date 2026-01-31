Yeni Plaka Dönemi Başlıyor: Nakit Ödeme Sona Eriyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, plaka basım süreçlerinde köklü bir yenilik getiriyor. 2 Şubat 2026 tarihinden itibaren, plaka ücretleri yalnızca kamu bankaları aracılığıyla tahsil edilecek. Bu yeni uygulama ile birlikte 2026 yılı plaka basım ücreti 850 TL olarak güncellendi. Araç tescil ve plaka değişiklik işlemlerinde dijitalleşme ve denetim odaklı bir dönem başlatılıyor.

NAKIT ÖDEME DÖNEMİ SONA ERİYOR

2 Şubat 2026 tarihinde hayata geçecek olan düzenlemeye göre, plaka basım atölyelerinde nakit veya kredi kartı ile ödeme alınmayacak. Vatandaşlar, plaka bedellerini yalnızca üç kamu bankası, yani Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden yatırabilecek.

ÖDEME SÜRECİNDEKİ KİTİK DETAYLAR

Ödemeler, noterden alınan plaka basım belgesindeki “Belge Numarası” ile yapılacak. Banka aracılığıyla gerçekleştirilen ödemenin ardından sistem onayı alınması zorunlu olacak; ilgili belgenin basım atölyesine sunulması gerekecek.