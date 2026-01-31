Yeni Plaka Dönemi Başlıyor: Nakit Ödeme Sona Eriyor

yeni-plaka-donemi-basliyor-nakit-odeme-sona-eriyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, plaka basım süreçlerinde köklü bir yenilik getiriyor. 2 Şubat 2026 tarihinden itibaren, plaka ücretleri yalnızca kamu bankaları aracılığıyla tahsil edilecek. Bu yeni uygulama ile birlikte 2026 yılı plaka basım ücreti 850 TL olarak güncellendi. Araç tescil ve plaka değişiklik işlemlerinde dijitalleşme ve denetim odaklı bir dönem başlatılıyor.

NAKIT ÖDEME DÖNEMİ SONA ERİYOR

2 Şubat 2026 tarihinde hayata geçecek olan düzenlemeye göre, plaka basım atölyelerinde nakit veya kredi kartı ile ödeme alınmayacak. Vatandaşlar, plaka bedellerini yalnızca üç kamu bankası, yani Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden yatırabilecek.

ÖDEME SÜRECİNDEKİ KİTİK DETAYLAR

Ödemeler, noterden alınan plaka basım belgesindeki “Belge Numarası” ile yapılacak. Banka aracılığıyla gerçekleştirilen ödemenin ardından sistem onayı alınması zorunlu olacak; ilgili belgenin basım atölyesine sunulması gerekecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kayak Sezonunda JAK Timlerinden Güvenlik Tedbiri

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde görev yapan JAK timleri, kış sezonunda yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak için nöbet tutuyor.
Gündem

Dikkatsizlik Kazası 4 Eylül Mahallesi’nde Meydana Geldi

Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobilin U dönüşü yapması sonucu başka bir araçla çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Gündem

Karaburun’da Kıyıda Bulunan Çocuk Cesedi İnceleniyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde sahil bölgesinde 5-6 yaşındaki bir erkek çocuğuna ait ceset keşfedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Yalova’da Kontrolden Çıkan Pikap Denize Düştü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir pikap, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak denize düştü. Kazada sürücü hafif yaralanarak kurtarıldı.
Gündem

İran’dan Müzakere İfadeleri Ve Trump Açıklamaları

Ortadoğu'daki gerilim sürerken, Trump ve İran tarafından müzakere açıklamaları yapıldı. İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin çelişkili tutumunu eleştirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.