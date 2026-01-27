Yeni Sigara Düzenlemeleri Meclis Gündemine Taşınıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün kullanımı, dijital bağımlılık ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla gerçek bir mücadele dönemine geçileceğini ifade etti. Özellikle kapalı alanlarda sigara içimi ile ilgili yeni mevzuat düzenlemelerinin kısa sürede Meclis gündemine alınacağı bilgisini paylaştı. Bakanlık, tütün bağımlılığı ile ilgili taslak çalışmalarında sona yaklaştı.

DÜZENLEME İLE TÜTÜN İLE MÜCADELE HEDEFLENİYOR

Yeni düzenlemenin temel amaçlarından biri sigara tüketimini azaltmak. Bu çerçevede, park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü minimuma indirilerek, halk sağlığının korunması hedefleniyor. Yapılacak düzenlemeye göre, tütün ürünlerinin satış noktalarından kasa arkasına alınması planlanmakta; böylece tütünle ilgili tüm ürünlerin görünürlüğü engellenmiş olacak.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİ AZALDIRILACAK

Taslak çalışmanın diğer bir önemli maddesi ise çocukların tütün kullanan bireyleri görmesinin engellenmesi. Bu doğrultuda oyun alanları, parklar ve bahçeler gibi yerlerde sigara kullanımını minimumda tutmak amacıyla düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Bu adımlar, toplum sağlığını korumaya yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.