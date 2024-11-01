Yeni Tarifeyle Elektrik Faturaları Değişecek

ENERJİ FATURALARINDA YENİ DÜZENLEME

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarındaki yeni dönemin detaylarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Bayraktar, Türkiye’de doğal gaz ve elektrik faturalarında önemli oranda devlet desteği sağlandığını vurgulayarak, destekten yararlanmayan, yüksek tüketim yapanlar için yeni bir düzenlemenin hayata geçeceğini ifade etti. Ayda 417 kilovatsaat tüketen bireylerin, elektriğin gerçek maliyetini şubat ayı itibarıyla ödemeye başlayacaklarını belirtti.

YENİ SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Peki, elektrik faturalarındaki yeni sistem ne şekilde işleyecek? Aylık tüketimi belli bir seviyenin üzerinde olanlar için sübvansiyon olmayacak. Bu konuyu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, milliyet.com.tr’ye açıklamalarıyla netleştirdi. Karataş, “Serbest tüketici diye bir kavram var. Aylık 950 kilowattın üzerinde tüketimi olanlar şu anda serbest tüketici olarak kabul ediliyor. Bu gruptaki tüketiciler, maliyetlerine göre piyasa şartlarından elektriği satın alabiliyor. Yeni düzenleme ile birlikte bu limit 417 kilowatta indirilecek” ifadelerini kullandı.

YILLIK TÜKETİMİN ÖNEMİ

Yıllık elektrik tüketimi dikkate alınacak. Yani, 12 ay boyunca toplam 5 bin kilowattın altında kalan kullanıcılar, sübvansiyonlu tarifeden yararlanmaya devam edecek. 5 bin kilowatt, 12 ayda ortalama olarak 417 kilowatt tüketimine denk geliyor. Geçtiğimiz yıl 5 bin kilowattın üzerinde enerji tüketenler serbest tüketime geçecek. Eğer haneler yıllık 5 bin kilowattın altında kalıyorsa, sübvansiyonlu fiyatla elektrik kullanmaya devam edecekler.

TÜKETİMİ YAKINDAN GÖRMEK

Aylık verilere göre, konutlardaki elektrik tüketiminin yüzde 95-96’sı 417 kilowattın altında kalıyor. Sadece yüzde 3’lük kısım bu seviyenin üzerinde. Hanelerdeki ortalama elektrik tüketim miktarı 200-230 kilowatt civarında. 417 kilowattın üzerindeki tüketimler lüks olarak değerlendiriliyor ve bu tür evler ya büyük, ya da birçok elektrikli alet kullanıyor. Enerji tüketim miktarı yüksek olan haneler artık serbest piyasada elektrik dağıtım şirketi seçebilecek. Bu durumda, elektriklerini pahalıdan almak zorunda kalmayacaklar. Şu anda Türkiye’deki konutlarda elektrik bedeli ortalama 3.5-4 TL arasında değişiyor.

YENİ TARİFENİN KATKISI

Yeni fiyatlandırmanın ucuz olması, insanların enerji tasarrufu yapmalarını engelliyor. Fiyatların yükselmesi ve gerçek rakamlara yaklaşmasıyla, tasarruf yapma isteği artıyor. Devlet, 417 kilowattın üzerindeki tüketimi serbest piyasa koşullarına bıraktığında, gereksiz tüketimi sübvanse etmeyecek ve oradan tasarruf sağlayacak. Ancak, sosyal kesimlerin desteklenmesi gerektiği unutulmamalı. Cemevleri ve diğer sivil toplum kuruluşları sübvansiyondan yararlanmaya devam edecek.

SÜBVANSİYONUN KALDIRILDIĞI SEVİYELER

Aylık ortalama 1050 TL’nin üzerinde faturası olan haneler, sübvansiyonlu fiyattan yararlanmaktan vazgeçmek zorunda kalacak. Bu haneler, devletin üstlendiği gerçek maliyet kadar elektrik temin edecek. Yıllık tüketime bakılacak ve 5 bin kilowattın üzerinde enerji tüketenler bu durumdan etkilenecek. Aylık 1050 TL’yi aşan faturalar, sübvansiyondan yararlanmayacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIMI VE ETKİLERİ

Elektrikli araç kullanımı artan bir trend haline geldi. Elektrikli araç sahipleri, evlerinden şarj ettikleri için, tüketimlerini artıracaklar ve aylık 417 kilowattın üzerine çıkacaklar. Bu durumu göz önünde bulundurarak, elektrikli araç kullanıcıları için sübvansiyon uygulanmayacak.

VATANDAŞ VE DEVLETİN KAZANCI

Gerçek fiyatlara yaklaşılması, enerji tasarrufu refleksini artırıyor ve hem vatandaşın hem de devletin yararına bir durum sunuyor. Rekabetin artması, enerji firmalarının da uygun fiyatlar sunmasını teşvik ediyor. Bu fiyat artışı, yalnızca maliyetin yansıması olarak görülmeli.

FİYATLARDA İLERİDEKİ DURUM

Yıl sonuna kadar herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor. Ancak bu durum döviz kurlarına bağlı olarak değişebilir. Dövizdeki artış oranına göre, doğal gaz, elektrik ve petrol fiyatları revize edilebilir. Bu yıl herhangi bir artış beklenmiyor, ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın gelecek yıl açıklamalarını takip etmek önemli olacak.