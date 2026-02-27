Yeni Trafik Düzenlemeleriyle Sert Ceza Yaptırımları Geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni trafik düzenlemesi, araçları orijinal biçiminden çıkaran, modifiye eden, gürültülü ses sistemleri kullanan ve trafikte yarışan sürücülere ağır cezalar getirdi. Bu tür araçlar, hemen trafikten men edilecek. Düzenleme, trafik kurallarına aykırı davranan bireylere yalnızca para cezası değil, belirli koşullar altında ehliyet iptali, ehliyet almak için kursa katılma zorunluluğu ve psikolojik testleri geçme gibi ek yükümlülükler de getiriyor.

MODİFİYE ARAÇLARA AĞIR YAPTIRIM GETİRİLDİ

Yeni kurallar çerçevesinde, gürültü yapan araçlar da ceza alacak. Ayrıca, sürücünün görüş alanına giren ekran veya kamera yerleştirilmesi yasak. Yasada, gürültülü ve rahatsız edici ses sistemleri için “Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir.” ifadelerine yer veriliyor. İzin alınmadan araçta değişiklik yapılamayacak, bu araçlar trafikten men edilecek ve eklemeler sökülecek.

ARABA YARIŞTIRANLARA PARA CEZASI VAR

Şehirlerde araba yarışı organize edenler ve trafikte yarış yapan sürücüler için yeni yaptırımlar belirlendi. Düzenlemede, “İzin alınmadan yapılan yarış ve koşuları düzenleyen ilgililer hakkında 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine ise 46 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır.” denildi. Yarış yapılan araçlar altmış gün süreyle trafikten men edilecek.

PSİKOLOJİK TESTİ GEÇEMEYENLERE EHLİYET YOK

Düzenlemeye göre, bu kuralları ihlal edenler psikolojik testlere tabi tutulacak. Yasada, “Bu madde kapsamında geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için, geri alma süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin ibrazı ve bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunludur.” ifadesine yer veriliyor. İhlali tekrar edenlerin ehliyetleri iptal edilecek ve 2 yıl bekledikten sonra ehliyet kursuna gitmek zorunda kalacaklar.

YENİDEN EHLİYET KURSUNA GİDECEKLER

Düzenlemede dikkat çeken bir başka maddenin içeriğinde, trafik şeritlerinin ihlali, ters şeritte gitme, yaya yollarında araç sürme, dönüşlerde şerit ihlalleri yapma gibi davranışlara yönelik yaptırımlar yer alıyor. Bu ihlallere 180 bin liraya kadar para cezası ve ehliyete belirli koşullarda el koyma yaptırımları öngörülüyor. “Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir.” ifade ediliyor. Bu kişiler ehliyet kurslarına hemen başlayamayacak ve en az 2 yıl beklemek zorunda kalacak.

TEK TEKER ÜZERE GÖSTERENYAPANA DA CEZA VAR

Yeni düzenleme, özelikle bisiklet ve motosiklet sürücülerini de kapsıyor. Yasada, “Motorlu bisiklet ve motosiklet cinsi araçların, izin alınarak yapılan gösteriler dışında tek tekerlek üzerinde, sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek hareketler yaparak sürülmesi yasaktır.” deniyor. Bu kurallara uymayan sürücülere 5 bin Türk lirası idari para cezası ve 46 bin Türk lirası ceza uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak. Bu şekilde geri alınan sürücü belgeleri, gerekli şartlar sağlandığında iade edilecek.

TRAFİKTE CANLI YAYINA PARA CEZASI GELDİ

Düzenlemedeki bir diğer madde ise, trafik kurallarını ihlal ederken yayın yapan kişilere para cezası getiriyor. “Bu Kanunun idari yaptırıma bağlayarak yasakladığı bir eylemi basın, yayın, internet, sosyal ve dijital medya veya diğer elektronik cihazlar yoluyla paylaşarak trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri alenen yaymak ve övmek yasaktır. Bu madde hükümlerine uymayanlara 25 bin Türk lirası idari para cezası verilir.” deniliyor.

EHLİYETİ ALINDIĞI HALDE TRAFİĞE ÇIKARLARSA AĞIR PARA CEZASI ÖDEYECEKLER

Düzenlemede, sürücü belgesi olmadan veya belgesine el konulduğu halde araç kullananlara ağır cezalar getiriliyor. Sürücü belgesi sahibi olmayanların motorlu araçları kullanması durumunda 40 bin, belgesi geri alındığı halde araç kullananlara 200 bin Türk lirası, ehliyeti iptal edilenlerin motorlu araçları kullanması halinde de 200 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, bu durumu sağlayan işletene de tescil plakası üzerinden 40 bin Türk lirası idari ceza verileceği belirtiliyor.