Yeni Trafik Kanunu: Cezalar Ve Ehliyet İptalleri

Yeni trafik kanun teklifi

TBMM’ye iletilen yeni trafik yasası teklifi, özellikle hız ihlali, agresif sürüş ve geçiş üstünlüğü kurallarını ihlal eden sürücüler için sıkı hapis ve para cezaları ile ehliyet iptallerini içeriyor. İşte yasanın dikkat çeken maddelerine dair kısa bir özet:

EHLİYET İPTALİ

Yerleşim alanlarında, bir yıl içerisinde 5 kez hız limitini aşan sürücülere, aşım durumuna göre belirli sürelerle ehliyete el konulacak. Örneğin, 55-64 km/s arasındaki hız aşımında sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el koyulacak.