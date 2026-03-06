Yeni Trafik Kanunu İle Cezalar Şaşırttı

yeni-trafik-kanunu-ile-cezalar-sasirtti

Yeni trafik yasası, Meclis’te onaylanarak şubat ayında yürürlüğe girdi. Söz konusu düzenlemeyle birlikte, idari para cezalarının miktarları artırıldı. Kurallara uymayan sürücülere yönelik yeni ceza uygulamaları başlatıldı. İdari para cezalarının yükselmesi, ülke genelindeki birçok şehirde sürücülerle trafik polisleri arasında ilginç diyalogların yaşanmasına yol açtı.

200 BİN LİRA CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ: “ARABAM O KADAR ETMİYOR”

Olaylardan biri Sakarya’da meydana geldi. Serdivan ilçesinde ehliyetsiz araç kullanan bir sürücü, trafik kontrolü sırasında polisle karşılaştı. Daha önce aldığı stajyer ehliyeti iptal olan bu sürücüye, yeni yasaya göre 200 bin lira idari para cezası kesildi. Cezaya itiraz eden sürücü, “Benim aracım 200 bin lira etmiyor ağabey.” şeklinde sitemde bulundu.

AĞABEY NE OLURSUN YAPMA

Benzer bir durum, Eskişehir’de yaşandı. Ehliyetsiz bir şekilde araç kullanan diğer bir sürücüye de 200 bin lira ceza kesildi. Cezanın tutarını öğrenince şaşıran sürücü, polise “Ağabey ne olursun yapma.” dedi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ehliyetsiz sürücü, aracın yolcu koltuğuna otururken, yanındaki arkadaşına şoförlüğü devretti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR, EHLİYETLERİ GİTTİ

İstanbul’da, Başakşehir’de trafiği tehlikeye atan sürücüler, bu sırada yaşananları sosyal medyada paylaştı. Yapılan sanal devriye çalışmaları sonucunda beş sürücü yakalanarak toplamda 190 bin lira ceza aldı. Bu sürücülerden birinin ehliyeti kalıcı olarak iptal edilirken, diğer birinin ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

