Yeni Trafik Sigortası Düzenlemesi 32 Milyonu Etkileyecek

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin verilerine göre, Ocak 2026 itibarıyla İstanbul’da otomobilini dördüncü basamaktan sigortalatmak isteyen sürücüler en az 15 bin 160 TL prim ödeyecek. Türkiye genelinde yaklaşık 32 milyon sürücüyü kapsayan bu yeni düzenleme ile trafik sigortası bulunmayan araçlar polisin denetimlerinde ceza alacak ve bu araçlar trafikten men edilecek.

PRİM TUTARLARI ŞEHİRLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

İstanbul’da içten yanmalı motora sahip sıfırıncı basamaktaki sürücüler için prim tutarı 45 bin 479 TL olarak belirlenmişken, en az risk grubunda yer alan sekizinci basamaktaki sürücüler 7 bin 580 TL prim ödeyecek. Riskli ve risksiz sürücüler arasındaki fark ise yaklaşık %500 seviyesine ulaştı. Ankara’da aynı kategori için sıfırıncı basamak prim 44 bin 192 TL, sekizinci basamak için ise 7 bin 365 TL olarak açıklandı. İzmir’de ise bu tutarlar sırasıyla 42 bin 905 TL ve 7 bin 151 TL düzeyine yükseldi.

TİCARİ ARAÇLARDA YÜKSEK PRİMLER

İstanbul’da ticari taksiler için sıfırıncı basamak trafik sigortası prim tutarı 122 bin 198 TL olarak ifade edilirken, sekizinci basamakta bu tutar 20 bin 366 TL olarak belirlendi. Ankara’da ticari taksiler için en yüksek prim 118 bin 740 TL, en düşük prim ise 19 bin 790 TL olurken, İzmir’de söz konusu rakamlar 115 bin 281 TL ve 19 bin 214 TL seviyelerine ulaştı.

OTOBÜSLERDE REKOR ARTIŞ YAŞANIYOR

İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri kapasiteye sahip otobüslerde, sıfırıncı basamaktaki zorunlu trafik sigortası prim tutarı 292 bin 890 TL’ye yükseldi. Aynı araç grubundaki sekizinci basamak için belirlenen prim ise 48 bin 815 TL olarak belirlendi.

SİGORTASIZ ARAÇLAR İÇİN AĞIR CEZALAR

2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası yaptırmayan sürücülere 1.246 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, sigorta eksikliği giderilene kadar bu araçların trafikten men edilmesi gündeme geliyor.