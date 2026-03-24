Yeni Volkswagen T-Roc Türkiye’de Satışa Sunuldu

Yeni Volkswagen T-Roc, Türkiye pazarında 3 farklı donanım seviyesi ve hafif hibrit (eTSI) motor seçeneği ile müşterilere sunuluyor. Araç fiyatı, lansman dönemine özel olarak 2.395.000 TL’den başlıyor.

ÖZGÜN ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEİKİYOR

Yeni T-Roc, genişleyerek artırılan yaşam alanı ve bagaj hacmi ile birlikte, Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” gibi modern sürüş teknolojilerini bir araya getiriyor. Daha aerodinamik bir yapı ile donatılan yeni model, 0,29 Cd sürtünme katsayısına ulaşmayı başarıyor. Bu özellik, önceki nesline oranla yaklaşık yüzde 10’luk bir iyileşme anlamına geliyor.