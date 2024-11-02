Yeni Yüksek Standartlı Demokrasi Vurgusu Açıkladı

BAKAN TUNÇ’UN ZONGULDAK ZİYARETİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Olağan İlçe Kongresi için Zonguldak’ın Devrek ilçesine gitmiş. Hamidiye Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlamış. Kongrede konuşma yapan Bakan Tunç, AK Parti’nin “icraatın, umudun, geleceğin adı” olduğunu vurgulamış ve “AK Partimiz 3 Kasım 2002’de iktidara geldi. Artık 22 yılı tamamladık. 23 yıla başladık” demiş. Tunç, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana geçen sürenin önemine değinerek, partinin “bir millet hareketi” olduğunu belirtmiş.

AK PARTİ’NİN KURULUŞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Tunç, konuşmasında AK Parti’nin milletin talebiyle kurulduğunun altını çizmiş. Siyasi mühendislik ile değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının bir araya gelerek kurabileceği bir parti olmadığını kaydetmiş. “90’lı yıllar boyunca parlamenter sistemin yol açtığı krizlerden, oluşan siyasi krizlerin tetiklediği ekonomik krizler, 28 Şubatlar, demokrasi çıtasının yerlere düşürülmesi ve tüm bunlardan bunalan milletimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı gördü ve AK Parti’nin kurulmasını sağladı” diye açıklamada bulunmuş.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİ

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 yıldan bu yana AK Parti’nin kesintisiz lideri olmasını ve milletin hissiyatını iktidarda temsil etmesini öne çıkarmış. Bunun, “milleti gibi düşünmesinden” kaynaklandığını ifade etmiş. Ayrıca, milletin refahı ve Türkiye’nin güçlenmesi için Cumhurbaşkanı liderliğinde canla başla çalıştıklarını anlatmış. Tunç, “Ülkemizin demokratik kalkınmasını da ihmal etmedik. Yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için çok çalıştık. Büyük reformlar yaptık. Türlü türlü engellemelerle karşılaştık” şeklinde konuşmuş.