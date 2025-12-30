Yeniden Değerleme Oranı İçin Son Günler Başladı

2026 yılı için vergi, harç ve cezalara uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak belirlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu oranı indirebilmesi için son iki gün kaldı. Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanı Kararı’nın bu gün veya yarın Resmî Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

MİLYONLARCA VATANDAŞI ETKİLEYECEK DÜZENLEME

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere, pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları, noter ve tapu harçları ile çeşitli vergi cezaları her yıl yeninden değerleme oranında artırılıyor. Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı’nın trafik cezaları hariç bazı vergi ve harçlardaki artışları yüzde 50’ye kadar indirme yetkisi bulunuyor.

ARTIŞ ORANINDA KÜÇÜLMENİN OLACAĞI BEKLENİYOR

Yeniden değerleme oranlarının belirlenmesiyle alakalı gelişmeleri aktaran bir habere göre, yüzde 25,49 artış göstermesi beklenen MTV, pasaport, noter ve tapu harçları ve çeşitli vergi cezalarında artış oranının yüzde 20’nin altında tutulması planlanıyor.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yakın zamanda yaptığı açıklamada, “Gelir vergisi tarifesi gibi vatandaşlarımızın lehine olan vergi mevzuatındaki güncellemeleri daha yüksek olan yani yüzde 25,5 olan yeniden değerleme oranında artıracağız. Kamunun fiyatlarını yüzde 16-19 arasında belirlerken, vatandaşın lehine olan hususlarda yeniden değerleme oranını uygulayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ YILLARDA İNDİRİM YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanı, geçmiş yıllarda birkaç kez indirim yetkisini kullanmıştı. En son 2023 yılı için MTV artış oranı yüzde 122,93 olarak belirlenmişti, ancak Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanarak artış oranını yüzde 61,5’e düşürmüştü. 2024 ve 2025 yıllarında ise bu yetki kullanılmayarak, MTV’de YDO oranında artışa gidilmişti.