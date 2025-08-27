Yenidoğan Bebekler İçin Raporlar Hazırlandı

ADLİ TIP KURUMU RAPORU HAZIRLANDI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yönlendirmesi üzerine Adli Tıp Kurumu 10 maktul bebekle ilgili ölüm nedenleri, tanı ve teşhisler ile uygulanan işlemlerin doğruluğu ve sanıkların ölümlerdeki kusurlarına dair ayrı ayrı raporlar hazırladı. Tokluoğlu, Alkari, Helvacı, Kadan, Karaduman, Karakoç, Kaya, Opara, Serdarova ve Süleymanoğlu soyadına sahip bebeklerle ilgili detaylı raporlar, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletildi.

RAPORDAKİ HUSUSLAR

Raporlardan birinde, Süleymanoğlu bebeğiyle ilgili yapılan incelemede, ekstremite ve kalp anomalileriyle dünyaya geldiği, ölümünün konjenital kalp hastalığı ve gelişen komplikasyonlar sebebiyle olduğu belirtildi. Ayrıca, bebeğin oksijen saturationunun yüzde 85 civarında tutulması gerekirken sürekli yüzde 93-95 arasında seyretmesi nedeniyle “oksijen yönetiminin uygun yapılmadığı” kaydedildi.

BESİN VE İLAÇTA İHMAL

Rapor, bebeğin yatışının dördüncü gününde besin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak damar yoluyla verilecek karışımın zamanında başlanmadığını bildirdi. Ek olarak, bebeğin muayene ve tedavisi için uygun yönlendirmelerin yapılmadığı, 2 Temmuz 2023 itibarıyla yaşamla bağdaşmayacak şekilde kilo alımı gerçekleştiği ifade edildi.

DİYALİZ İHTİYACI UNUTULDU

Bebeğin idrar çıkışının azaldığı ve böbrek yetmezliği bulguları gösterdiği aktarılan raporda, potasyum içeren sıvıların verilmesine devam edildiği, ancak diyalize geç kalındığı vurgulandı. Yatışının 21. gününde yaşanan kilo alımının böbrek yetmezliği nedeniyle olduğu ve uygun müdahale yapılmadığı belirtildi. Buna bağlı olarak, “tespit edilen ve tıbben uygun olmayan uygulamalar ile bebeğin ölümü arasında illiyet bağı bulunmaktadır” denildi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

Raporda, “Uygun bakım ve tedavisinin sağlanmamış olması nedeniyle bebeğin birinci derece sorumlusu olan Dr. Dursun Eryılmaz ve kardiyovasküler cerrahi merkezi bulunan hastaneye sevk sürecini iptal eden Dr. İlker Gönen tıbben sorumludur” denildi. Ayrıca, Uzm. Dr. Fırat Sarı’nın da tıbbi sorumluluğuna vurgu yapıldı.

SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİALARI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bebek acil hastalarının önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç elde edildiği iddiaları üzerine bir soruşturma başlattı. Belirlenen 16 şüpheli, 4 Aralık’ta düzenlenen operasyonla yakalandı ve şüpheli sayısı 57’ye kadar yükseldi.

İDDİANAME VE CEZA TALEPLERİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 1399 sayfalık bir iddianame hazırladı. Sanık doktor Fırat Sarı, suç örgütünün başı olarak tanımlandı. Çeşitli suçlamalarla yargılanacak sanıkların her biri için toplamda 177 yıl altışar aydan 582 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede, organizasyonun esas amacının bebeklerin sağlık durumunu iyileştirmekten ziyade maddi kazanç sağlamak olduğu belirtildi.