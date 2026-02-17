Yenidoğan Savcısına Tehdit Davasında Karar Verildi

Türkiye’nin yakından takip ettiği davada yeni gelişmeler yaşandı. ‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in de aralarında bulunduğu 13 sanık, mahkeme önüne çıktı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya; tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin ve başka bir suçtan tutuklu olan sanık Muhammed Emin Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım gösterdi. Duruşmada, Aylin Arslantatar da dahil olmak üzere 5 tutuksuz sanık, müşteki Beyda Nur Danış ve taraf avukatları hazır bulundu.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin’in ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 3 yıl 6 ay, müşteki Halil Emre Yılmaz’a yönelik ‘Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçundan ise 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Toplamda Mustafa Kemal Zengin hakkında 5 yıl 6 ay hapis cezası hükmü verildi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GECİKTİ

Duruşmada tutuksuz sanık Aylin Arslantatar’a da müşteki Halil Emre Yılmaz’a karşı ‘Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi, ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayrıca, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin’in tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi ve 11 sanık hakkında suçlamalardan beraat kararı alındı.

SANIKLARDAN AÇIKLAMALAR

Duruşmada tutuksuz sanık Aylin Arslantatar, “Yavuz Engin beni Büyükçekmece Adliyesi’ne çağırdı. Ben ona zarar gelmesin diye onu uyardım. Yine olsa yine korurum, Yavuz benim arkadaşım. İşlemediğim bir suçtan dolayı sanık kürsüsündeyim.” şeklinde savunma yaptı. Tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin de, “Dosyanın sanığı değil mağduruyum. Savcının yanına ‘Yenidoğan çetesi’ndeki sanıklardan biri olan Tuğçe Toptemel’in tahliyesi için değil, yapılan bir haksızlık için gittim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum ve tahliyemi talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

