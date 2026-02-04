Yenilenebilir Enerji Anlaşmasıyla 2 Bin Megavat Kapasite Geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji alanında geniş kapsamlı bir iş birliği gerçekleştirildiğini bildirdi. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Bayraktar, bu anlaşma çerçevesinde Sivas ve Karaman illerinde büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri inşa edileceğini duyurdu. Bayraktar, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile “Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma” imzaladıklarını aktardı. Anlaşmanın, Türkiye’nin enerji alanındaki en önemli doğrudan yabancı yatırımlardan biri olması bekleniyor.

SİVAS VE KARAMAN’DA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ

Planlamalar doğrultusunda, Türkiye genelinde toplam 5 bin megavat gücünde güneş ve rüzgâr santrali yapılması hedefleniyor. İlk aşamada ise Sivas ve Karaman’da 2 bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santrallerinin inşası kararlaştırıldı. Projelerin maliyetinin yaklaşık 2 milyar dolar olacağı bildirilmekte. Santrallerin tamamının dış finansmanla yapılacağı ve uluslararası finans kuruluşlarının projelere kredi desteği sağlayacağı ifade edildi.

YERLİLİK ORANI Hedefİ

Yeni tesislerde yüzde 50 yerlilik oranı hedeflenirken, bunun Türkiye’nin elektrik ekipmanları ve hizmet sektörüne önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca, Bakan Bayraktar, bu projeler sayesinde 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirterek, anlaşmanın Türkiye’nin 2035 yılına dek 120 bin megavat güneş ve rüzgâr kurulu güce ulaşma hedefinin gerçekleştirilmesinde kritik bir adım olduğunun altını çizdi.