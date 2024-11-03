Yenilenen Tarihi Konut Projesi Açıklandı

YENİLENEN TARİHİ DOKU

Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olan Kızılay’daki Saraçoğlu Mahallesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aslına uygun şekilde, tarihi dokusu korunarak yenileniyor. Kızılay’ın merkezine geleneksel Türk mimarisiyle inşa edilen evlerin yer aldığı bu alanda, 200’den fazla anıt ağacın bulunduğu ve 3 binden fazla ağacın dikildiği yeni bir yeşil alan ortaya çıkıyor.

YEŞİL ALANIN ÖNEMİ

Saraçoğlu Mahallesi, hem tarihi değerleri koruyor hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Bu proje, şehir yaşamında yeşil alanların önemini vurgularken, toplu konut anlayışına da yeni bir boyut kazandırıyor.