Yenişehir Mahallesi’nde Fakirlik Belgesi Krizi Yaşandı

yenisehir-mahallesi-nde-fakirlik-belgesi-krizi-yasandi

Yenişehir Mahalle Muhtarlığı’nda Gerilimli Olay

24 Kasım’da Yenişehir Mahalle Muhtarlığı’nda gerçekleşen olayda, muhtarlığa gelen bir kadının fakirlik belgesi talep ettiği öne sürüldü. Mahalle Muhtarı Aysun Güler, kadının sistemde sigortalı görünmesi nedeniyle belgeyi veremeyeceklerini açıkladı.

İDDİALAR VE TEPKİLER

Aldığı yanıtla sinirlendiği belirtilen kadın, Muhtar Güler’e fiziksel saldırıda bulunarak darbetmeye başladı. Olayın büyümesi üzerine muhtarlıkta bulunan diğer vatandaşlar kavgaya müdahale ederek durumu sonlandırdı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Muğla Seydikemer İlçesinde Okulda Zehirlenme Vakası

Seydikemer'deki Şehit Gürcan Akan İlkokulu'nda 9 öğrenci, bulantı ve karın ağrısı yaşadı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumları iyi.
Gündem

Memur ve Emekli Zamları İçin Kritik Enflasyon Verileri Geliyor

Memur ve emeklilerin 2025 yılındaki zam oranları, kasım ve aralık enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Ekonomistlerin tahminleri, yıllık enflasyondaki düşüşü öngörüyor.
Gündem

Endonezya’da Muson Yağmurları Sonrası Felaketler Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı; yaklaşık 100 kişi ise kayıp durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Gündem

Louvre Müzesinde Ziyaretçi Giriş Ücretlerine Yüzde 45 Zam

Louvre Müzesi, Avrupa dışındaki ziyaretçiler için giriş ücretlerini yüzde 45 artırarak 32 euro olarak belirledi.
Gündem

Bozcaada’da Otelde Yangın: Acı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Bozcaada'daki bir otelde meydana gelen yangın kontrol altına alındı, ancak olayda bir köpeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.