Yenişehir Mahallesi’nde Fakirlik Belgesi Krizi Yaşandı

Yenişehir Mahalle Muhtarlığı’nda Gerilimli Olay
24 Kasım’da Yenişehir Mahalle Muhtarlığı’nda gerçekleşen olayda, muhtarlığa gelen bir kadının fakirlik belgesi talep ettiği öne sürüldü. Mahalle Muhtarı Aysun Güler, kadının sistemde sigortalı görünmesi nedeniyle belgeyi veremeyeceklerini açıkladı.
İDDİALAR VE TEPKİLER
Aldığı yanıtla sinirlendiği belirtilen kadın, Muhtar Güler’e fiziksel saldırıda bulunarak darbetmeye başladı. Olayın büyümesi üzerine muhtarlıkta bulunan diğer vatandaşlar kavgaya müdahale ederek durumu sonlandırdı.