Yerel Yatırım Konularında Gelişmeler Açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yerel Yatırım Konuları Listesi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile tebliğde belirtilen “Yerel Yatırım Konuları Listesi”nde yer alan illerin yatırım konularında bazı güncellemeler gerçekleştirildi.

YATIRIM KONULARIYLA İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

Bölgeler arasındaki gelişim farklılıklarını azaltmak amacıyla hazırlanan bu liste, her il için belirlenen yerel yatırım konularında değişiklikleri içeriyor. Yapılan bu düzenlemeyle, yatırım alanının daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRMA HEDEFİ

81 ildeki yatırımları kapsayan yeni liste, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak ve aynı zamanda bölgelerin rekabet gücünü artırmak için tasarlandı. Bu liste oluşturulurken, yerel ihtiyaçların karşılanması, atıl durumdaki kaynakların değerlendirilmesi, bölgede henüz üretimi bulunmayan ancak başarı olasılığı yüksek olan sektörlerin geliştirilmesi, yine bölgelerin sektörel öncelikleri doğrultusunda ileri-geri bağlantılı sektörlerin desteklenmesi gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

