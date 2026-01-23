Yerel Zincir Marketler Et Ve Tereyağı Fiyatlarını Sabitledi

İSTANBUL VE ANKARA’DA FİYAT SABİTLENMESİ

İstanbul ve Ankara’da yerel zincir marketler et ve tereyağı fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kalırken, İstanbul Perakendeciler Derneği, bazı ürünlerde fiyat sabitleme uygulamasını duyurdu. Dernek, dana kıymanın 485 liradan, dana kuşbaşının 510 liradan ve tereyağının 384 liradan satılacağını belirtti.

ENFLASYONA KARŞI KORUMA HEDEFİ

Yapılan açıklamada, “Fiyat sabitleme kampanyasıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçlıyoruz.” ifadesine yer verildi. Öte yandan, Ankara Perakendeciler Derneği de benzer bir uygulamayı hayata geçirdiğini duyurdu. Bu çerçevede, Ankara’daki marketlerde kıyma 485 lira, kuşbaşı 510 lira, tranç 535 lira, kontrafile 900 lira, antrikot bin lira, bonfile bin 200 lira ve tereyağı 384 liraya satılacak.

FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ OLMAYACAK

Fiyat sabitleme uygulaması, Ramazan sonuna kadar geçerli olacak ve yaklaşık iki ay süreyle üç üründeki etiketlerin değişmeyeceği belirtildi. İstanbul’da 30 ve Ankara’da 19 yerel zincir market bu kampanyaya katılıyor.

İSTANBUL’DA KATILAN MARKETLER

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross gibi toplam 30 zincir market aracılığıyla tüketicilere ulaştırılacak.

ANKARA’DA KATILAN MARKETLER

Ankara’da ise Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, Kent Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA ve Gürkanlar marketlerin şubelerinde ithal kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlendiği ifade edildi.