Yerli Futbolcular Galatasaray’ın Başarısının Temel Taşı

Galatasaray’ın bu sezon başından itibaren göstermiş olduğu etkileyici performansta yerli futbolcuların önemli bir rolü bulundu.

YERLİ OYUNCULARDAN BÜYÜK KATKI

Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’da mücadele eden Galatasaray, yerli oyuncularının önemli katkılarıyla başarılı bir dönem geçiriyor. Son olarak oynanan derbide Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup eden takım, 32. haftada Samsunspor ile yapacağı maçı kazanması halinde Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’dan istediği sonuçları elde edemese de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselmeyi başardı.

PENDİKTEKİ FARKLA TAVAN YAPIYOR

Galatasaray, Süper Lig’de en yakın rakibi Fenerbahçe’yi 7 puan geride bırakarak liderliğini sürdürüyor. Bu sezonki başarıda yerli oyuncuların performanslarının da etkisi büyük.

EN İSTİKRARLI İSİM: ABDÜLKERİM BARDAKCI

Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon takımdaki tüm oyuncular arasında en fazla süre alan oyuncu olarak öne çıkıyor. 28 Süper Lig, 11 Şampiyonlar Ligi ve ikişer Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa maçında görev alan Abdülkerim, toplamda 3 bin 565 dakikayı sahada geçiriyor. Arjantinli Mauro Icardi’nin ardından takımın ikinci kaptanlığını üstlenerek savunmadaki performansının yanı sıra oyunculuk liderliğiyle de dikkat çekiyor.

GOL KRALI: BARIŞ ALPER YILMAZ

Bu sezon Galatasaray’da en golcü yerli oyuncu unvanına sahip Barış Alper Yılmaz, 28 lig, 12 Şampiyonlar Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa maçında forma giyerek toplam 3 bin 546 dakika sahada kaldı. 47 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırarak bu başarıyı elde eden Barış Alper, teknik direktör Okan Buruk’un vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

YUNUS AYDINLATTI

Galatasaray’ın milli oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon toplamda 9 kez gol atmayı başardı. Tekniği ve hızıyla farklı pozisyonlarda görev alabilen Yunus, 26 Süper Lig, 9 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa maçında mücadele etti. Yapmış olduğu 2 bin 317 dakikalık süre zarfında, Türk oyuncular arasında Barış Alper Yılmaz’dan sonra en fazla gol atan isim oldu.

KALENİN GÜVENCİ: UĞURCAN ÇAKIR

Galatasaray’ın kalecisi Uğurcan Çakır, sergilediği performansla takımın Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısında büyük pay sahibi oldu. Trabzonspor’dan 27,5 milyon euro bonservisle transfer edilen Uğurcan, 24 Süper Lig, 12 Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçında görev aldı. Ligde 24 maçta 8 gol yiyerek dikkat çeken Uğurcan, takımının en az gol yiyen ekip olmasında önemli bir rol üstlendi.

ÖNEMLİ KATKI: EREN ELMALI

Galatasaray’ın milli futbolcusu Eren Elmalı, bu sezon toplamda 39 maça çıkarak takımına önemli bir katkı sağladı. Süper Lig’de 23, Şampiyonlar Ligi’nde 10, Türkiye Kupası’nda 4 ve TFF Süper Kupa’da 2 kez forma giyen Eren, toplamda 2 bin 189 dakika sahada kaldı ve bu süreçte 4 gol atmayı başardı.

LİDERLER TAKIMI YÖNETİYOR

Takımın Türk oyuncuları Kaan Ayhan, Günay Güvenç ve İlkay Gündoğan, deneyimleriyle Galatasaray’a katkılar sunuyor. Saha içindeki performanslarının yanı sıra liderlik özellikleriyle de kritik dönemlerde sarı-kırmızılı takıma destek veriyor.