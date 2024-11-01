“Yerlikaya’dan Ahmet Özer Açıklaması”

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’da yaptığı basın toplantısında güncel konular üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla ilgili olarak, “Şehrin emini terör yandaşı olamaz” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, yaptığı konuşmada Şanlıurfa’nın önemine vurgu yaptı ve “Peygamberler şehri, bereketli toprakların kalbi Şanlıurfa’dayız. Bu topraklar kardeşliğimizin, ortak geçmişimizin simgesidir” dedi.

TERÖR VE HUKUKUN ROLÜ

Yerlikaya, geçmişte büyük felaketlerle yüzleşildiğini ve “büyük mücadelelerin destansı kahramanlıklarla üstesinden gelindiğini” dile getirdi. TUSAŞ saldırısına da atıfta bulunarak, terörün birliğe zarar vermekten başka bir amacı olmadığını belirtti. “Kardeşliğimize pusu kuranlara geçit yok” diyerek toplumdaki dayanışmanın önemine işaret etti. Terörle demokrasi arasında bağ kurmanın mümkün olmadığını ve “terör zehirdir, panzehiridir hukuktur” açıklamasında bulundu.

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE TERÖR

Belediye kanununa göre, terör üyesi olan belediye yöneticilerinin karşılaşacağı durumların açık olduğunu ifade eden Yerlikaya, terörle mücadele eden yöneticilerin her zaman desteklenmesi gerektiğini söyledi. “Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli duruş sergileyen belediye başkanlarının başımızın üstünde yeri var” şeklinde konuştu. Terörle iltisaklı olanlardan hesap sormakla yükümlü olduklarını belirtti ve “Şehrin emini terör yandaşı olamaz” dedi. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ve terörün siyaseti olmadığını vurguladı.

PKK VE HAINLERİN AMAÇLARI

Yerlikaya, PKK gibi taşeron örgütlerin Türkiye’nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunu olduğunu ve bu tür grupların birliği hedef alan hainler olduğunu ifade etti. “Yaptıkları terör eylemi bunu gözler önüne sermekte. Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir” diyerek, terörle mücadelenin devam edeceğini tekrarladı.