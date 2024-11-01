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Yerlikaya: Şanlıurfa Bir Kardeşlik Şehridir

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ŞANLIURFA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ

Bakan Yerlikaya, yaptığı konuşmada “Peygamberler şehri, bereketli toprakların kalbi Şanlıurfa’dayız” ifadesine yer verdi. “Bu topraklar kardeşliğimizin, ortak geçmişimizin simgesidir. Buradan yükselen kardeşlik ruhu, bizi bir arada tutan en yüksek bağlardan biridir” sözleriyle bu bölgenin önemini vurguladı.

BÜYÜK MÜCADELELER VE KAHRAMANLIKLAR

Bakan, “Bu topraklarda büyük felaketlerle sınandık. Büyük mücadeleler destansı kahramanlıklarla bir ve beraber hepsinin üstesinden geldik” dedi. “Bunun en büyük örneklerinden biri de kadim Şanlıurfa’dır” ifadeleriyle bölgenin tarihsel değerini dile getirdi.

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