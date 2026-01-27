Yeşil Mahallede Bebek Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

yesil-mahallede-bebek-olumu-uzerine-sorusturma-baslatildi

Edinilen bilgilere göre, Yeşil Mahalle Boncuklu Sokak’ta müstakil bir evde oturan bir aile, 2 günlük bebeklerinin hareket etmediğini fark ederek hastaneye gitmek için harekete geçti. Hastanede gerçekleştirilen ilk muayenede, ne yazık ki bebeğin hayatını kaybettiği saptandı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Olayın ardından, yerel polis ekipleri evde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Talihsiz bebeğin cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü.

OTOPSİ SONUCU BEBEĞİN ÖLÜM SEBEBİNİ BELİRLEYECEK

Bebeğin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin sonuçlarıyla netlik kazanacağı bildirildi.

