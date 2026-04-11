Yeşil Pasaport Kapsamı Uzatılıyor: Hekimlere İmkan Sağlanıyor

Türkiye’de kamuoyu tarafından “yeşil pasaport” şeklinde bilinen hususi damgalı pasaport uygulamasının genişletilmesi gündeme geliyor. Yeni hazırlanan kanun teklifiyle, özel hastanelerde çalışan doktorlar ve diş hekimlerinin de bu haktan faydalanmaları hedefleniyor.

15 YIL ŞARTI ÖNGÖRÜLÜYOR

Teklif, özel sağlık kuruluşlarında en az 15 yıl hizmet vermiş olan hekimler ve diş hekimleri için yeşil pasaport verilmesini öngörüyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için başvuran adayların, kasten işlenen bir suçdan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmaları gerekecek.

MESLEKİ İHTİYAÇ VURGUSU YAPILIYOR

Kanun teklifinin gerekçesinde, hekimlerin kamu veya özel ayrımına olmaksızın toplum hizmeti sunduğu kaydediliyor. Ayrıca, uluslararası gelişmeleri takip etmenin modern tıbbın bir gereği olduğu ifade ediliyor. Vize süreçlerinin bu durumu engellediği vurgulanarak, yeşil pasaportun bir ayrıcalık değil, “mesleki bir ihtiyaç” olduğu dile getiriliyor.

VEFA BORCU İFADESİ ÖNE ÇIKIYOR

Teklifte, uzun yıllar insan sağlığı için çalışan hekimlere yönelik bir “vefa borcu” bulunduğu belirtiliyor. Artan sağlıkta şiddet olayları ve nitelikli sağlık çalışanlarının yurt dışına yönelmesi gibi sorunlara dikkat çekilerek, bu düzenlemenin motivasyonu artıracağı savunuluyor.

SAĞLIKTA EŞİTLİK HEDEFİ GÖRÜLÜYOR

Düzenlemenin temel amaçlarından birinin kamu ve özel sektör arasındaki hak farklılıklarını gidermek olduğu aktarılıyor. Teklifte, “sağlıkta ayrımcılık olmaz” ilkesinin yürürlüğe girmesi gerektiği vurgulanıyor. Meclis’e sunulan teklif yasalaşırsa, özel sektörde uzun yıllar görev yapan hekimlerin de yeşil pasaport hakkından faydalanması sağlanacak.